В Ворскле назвали сумму долга, из-за которого клуб потерял проф. статус

Генеральный директор полтавской «Ворсклы» Максим Гарус оценил финансовое состояние клуба.

– Какова общая сумма долгов перед всеми?

– Я оцениваю их в 3,5 миллиона долларов.

– То есть любой инвестор, который хочет взять «Ворсклу» под свое крыло, должен иметь в кармане 3,5 млн долларов, чтобы просто выложить их на погашение…

– Эти долги можно дисконтировать, и если есть какие-то деньги, то с ними можно, так сказать, «играть», я на этом хочу сделать акцент. При наличии спонсорских взносов и привлечении средств извне это можно выровнять.

Ранее «Ворскла» получила отказ в допуске к соревнованиям сезона 2026/27.