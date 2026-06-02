В Ворскле назвали сумму долга, из-за которого клуб потерял проф. статус
Максим Гарус оценил финансовое состояние клуба
Генеральный директор полтавской «Ворсклы» Максим Гарус оценил финансовое состояние клуба.
– Какова общая сумма долгов перед всеми?
– Я оцениваю их в 3,5 миллиона долларов.
– То есть любой инвестор, который хочет взять «Ворсклу» под свое крыло, должен иметь в кармане 3,5 млн долларов, чтобы просто выложить их на погашение…
– Эти долги можно дисконтировать, и если есть какие-то деньги, то с ними можно, так сказать, «играть», я на этом хочу сделать акцент. При наличии спонсорских взносов и привлечении средств извне это можно выровнять.
Ранее «Ворскла» получила отказ в допуске к соревнованиям сезона 2026/27.
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