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Украина. Первая лига
02 июня 2026, 23:44 | Обновлено 03 июня 2026, 00:55
714
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В Ворскле назвали сумму долга, из-за которого клуб потерял проф. статус

Максим Гарус оценил финансовое состояние клуба

02 июня 2026, 23:44 | Обновлено 03 июня 2026, 00:55
714
1 Comments
В Ворскле назвали сумму долга, из-за которого клуб потерял проф. статус
ФК Ворскла. Максим Гарус

Генеральный директор полтавской «Ворсклы» Максим Гарус оценил финансовое состояние клуба.

– Какова общая сумма долгов перед всеми?

– Я оцениваю их в 3,5 миллиона долларов.

– То есть любой инвестор, который хочет взять «Ворсклу» под свое крыло, должен иметь в кармане 3,5 млн долларов, чтобы просто выложить их на погашение…

– Эти долги можно дисконтировать, и если есть какие-то деньги, то с ними можно, так сказать, «играть», я на этом хочу сделать акцент. При наличии спонсорских взносов и привлечении средств извне это можно выровнять.

Ранее «Ворскла» получила отказ в допуске к соревнованиям сезона 2026/27.

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Максим Гарус Ворскла Полтава Первая лига Украины финансы чемпионат Украины по футболу долги
Дмитрий Вус Источник: Sport.pl
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Гравців купують за 200 млн, а тут нікому заплатити якихось 3,5 млн.
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