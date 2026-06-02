Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
Элина пожелала Марте удачи
Во вторник, 2 июня 2026 года, украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) в трёх сетах одолела свою соотечественницу Элину Свитолину (WTA 7) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:3, 2:6, 6:2.
После матча Элина Свитолина обратилась к своей соотечественнице:
«Удачи», – написала Элина в Instagram-stories и отметила аккаунт Марты Костюк.
В полуфинале Ролан Гаррос Марта Костюк сыграет с «нейтральной» Миррой Андреевой (WTA 8). Марта станет первой украинкой, которая сыграет в полуфинале Ролан Гаррос.
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