Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос

Во вторник, 2 июня 2026 года, украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) в трёх сетах одолела свою соотечественницу Элину Свитолину (WTA 7) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:3, 2:6, 6:2.

После матча Элина Свитолина обратилась к своей соотечественнице:

«Удачи», – написала Элина в Instagram-stories и отметила аккаунт Марты Костюк.

В полуфинале Ролан Гаррос Марта Костюк сыграет с «нейтральной» Миррой Андреевой (WTA 8). Марта станет первой украинкой, которая сыграет в полуфинале Ролан Гаррос.