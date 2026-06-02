Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
02 июня 2026, 23:21 | Обновлено 03 июня 2026, 00:03
1658
2

Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос

Элина пожелала Марте удачи

02 июня 2026, 23:21 | Обновлено 03 июня 2026, 00:03
1658
2 Comments
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 2 июня 2026 года, украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) в трёх сетах одолела свою соотечественницу Элину Свитолину (WTA 7) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:3, 2:6, 6:2.

После матча Элина Свитолина обратилась к своей соотечественнице:

«Удачи», – написала Элина в Instagram-stories и отметила аккаунт Марты Костюк.

В полуфинале Ролан Гаррос Марта Костюк сыграет с «нейтральной» Миррой Андреевой (WTA 8). Марта станет первой украинкой, которая сыграет в полуфинале Ролан Гаррос.

По теме:
Обидчик Джоковича проиграл чеху на пути к полуфиналу Ролан Гаррос
Андреева высказалась о предстоящем матче с Костюк в полуфинале Ролан Гаррос
Проклятие Элины. Свитолина установила печальный антирекорд Ролан Гаррос
Элина Свитолина Марта Костюк Ролан Гаррос 2026
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Футбол | 02 июня 2026, 14:45 26
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ

Представители футболиста предложили его услуги «Ливерпулю»

Динамо усилилось украинским голкипером
Футбол | 02 июня 2026, 15:17 15
Динамо усилилось украинским голкипером
Динамо усилилось украинским голкипером

Илья Ольховый из «Нивы» Тернополь продолжит карьеру в составе киевского клуба

ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
Бокс | 02.06.2026, 08:29
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ФОТО. Дерби в 1/4 финала РГ-2026. Как это было: Костюк одолела Свитолину
Теннис | 02.06.2026, 18:26
ФОТО. Дерби в 1/4 финала РГ-2026. Как это было: Костюк одолела Свитолину
ФОТО. Дерби в 1/4 финала РГ-2026. Как это было: Костюк одолела Свитолину
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Футбол | 02.06.2026, 08:16
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дуже приємно спостерігати такий рівень взаємної поваги між нашими дівчатами.
Коли ми разом - ми непереможні!
Ответить
0
 А  я пожелаю  Марте  Успехов , а к успеху присоединиться  и удача , выходит формула такая  Успех от труда+ удача = чемпионство .
Ответить
0
Популярные новости
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
02.06.2026, 04:44 10
Бокс
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 7
Футбол
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
01.06.2026, 07:35 5
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем