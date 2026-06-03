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  4. Проклятие Элины. Свитолина установила печальный антирекорд Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
03 июня 2026, 00:14 | Обновлено 03 июня 2026, 00:45
468
0

Проклятие Элины. Свитолина установила печальный антирекорд Ролан Гаррос

Украинка 6 раз играла в четвертьфинале турнира, но ни разу не выходила в полуфинал

03 июня 2026, 00:14 | Обновлено 03 июня 2026, 00:45
468
0
Проклятие Элины. Свитолина установила печальный антирекорд Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Во вторник, 2 июня 2026 года, украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) в трёх сетах одолела свою соотечественницу Элину Свитолину (WTA 7) в четвертьфинале Ролан Гаррос – 6:3, 2:6, 6:2.

Этот вылет из Ролан Гаррос стал для Элины Свитолиной уже шестым на стадии четвертьфиналов. Украинка еще ни разу не играла в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

Таким образом, Элина установила антирекорд турниров серии Grand Slam по количеству выходов в четвертьфинал определенного турнира (в данном случае – Ролан Гаррос) без участия в полуфиналах.

Ранее Свитолина делила лидерство в этом антирейтинге с Еленой Суковой, которая 5 раз вылетала в четвертьфиналах Уимблдона, и Томми Робредо – тоже 5 вылетов в четвертьфиналах Ролан Гаррос.

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Элина Свитолина Ролан Гаррос 2026 статистика антирекорд
Дмитрий Вус Источник: Opta
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