Проклятие Элины. Свитолина установила печальный антирекорд Ролан Гаррос
Украинка 6 раз играла в четвертьфинале турнира, но ни разу не выходила в полуфинал
Во вторник, 2 июня 2026 года, украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) в трёх сетах одолела свою соотечественницу Элину Свитолину (WTA 7) в четвертьфинале Ролан Гаррос – 6:3, 2:6, 6:2.
Этот вылет из Ролан Гаррос стал для Элины Свитолиной уже шестым на стадии четвертьфиналов. Украинка еще ни разу не играла в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
Таким образом, Элина установила антирекорд турниров серии Grand Slam по количеству выходов в четвертьфинал определенного турнира (в данном случае – Ролан Гаррос) без участия в полуфиналах.
Ранее Свитолина делила лидерство в этом антирейтинге с Еленой Суковой, которая 5 раз вылетала в четвертьфиналах Уимблдона, и Томми Робредо – тоже 5 вылетов в четвертьфиналах Ролан Гаррос.
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