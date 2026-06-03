Проклятие Элины. Свитолина установила печальный антирекорд Ролан Гаррос

Во вторник, 2 июня 2026 года, украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) в трёх сетах одолела свою соотечественницу Элину Свитолину (WTA 7) в четвертьфинале Ролан Гаррос – 6:3, 2:6, 6:2.

Этот вылет из Ролан Гаррос стал для Элины Свитолиной уже шестым на стадии четвертьфиналов. Украинка еще ни разу не играла в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

Таким образом, Элина установила антирекорд турниров серии Grand Slam по количеству выходов в четвертьфинал определенного турнира (в данном случае – Ролан Гаррос) без участия в полуфиналах.

Ранее Свитолина делила лидерство в этом антирейтинге с Еленой Суковой, которая 5 раз вылетала в четвертьфиналах Уимблдона, и Томми Робредо – тоже 5 вылетов в четвертьфиналах Ролан Гаррос.