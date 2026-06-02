Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Самой результативной командой УПЛ-2025/26 стал Шахтер
Украина. Премьер лига
02 июня 2026, 16:20 | Обновлено 02 июня 2026, 16:25
Самой результативной командой УПЛ-2025/26 стал Шахтер

В минувшем сезоне горняки 71 раз поражали ворота соперников

ФК Шахтер

Второй год подряд самой результативной командой чемпионата в рекордный 18-й раз в истории стал «Шахтер». В минувшем сезоне горняки забили 71 мяч (в среднем – 2,37 за игру), при этом чаще других поражали ворота соперников в осенней части чемпионата (42 гола), а также дома (37). Лишь в трех матчах из 30 оранжево-черные оставались на «сухом пайке»: на своем поле – с «Колосом» (0:1), а на выезде – с тем же «Колосом» (0:0), и «Полесьем» (0:0).

Второй результат в атаке показало «Динамо» – 66 голов (в среднем – 2,20). Киевляне больше всех забили в весенней части сезона (31 мяч) и в гостях (35). На третьей позиции с 53 голами (в среднем – 1,77) разместился «Кривбасс», всего один мяч недотянувший до личного рекорда 26-летней давности.

Самым же слабым оказалось нападение у «Руха» – всего 20 голов (в среднем – 0,67). Меньше одного мяча за игру забивали также «Полтава» – 23 (0,77), «Александрия» – 24 (0,83), «Оболонь» – 25 (0,86) и «Верес» – 26 (0,87).

К слову, сезон-2025/26 оказался одним из наилучших по результативности в истории чемпионатов Украины с участием 16 команд – 614 голов в 239 матчах (в среднем – 2,57). Больше мячей было забито только в УПЛ-1999/00 – 652, 1996/97 – 622 , 1998/99 – 617 и 2012/13 – 615.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

і тут динамо не перше
