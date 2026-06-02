Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наибольшую зрительскую аудиторию в сезоне-2025/26 cобрал Шахтер
Украина. Премьер лига
02 июня 2026, 16:13 | Обновлено 02 июня 2026, 16:18
126
0

Наибольшую зрительскую аудиторию в сезоне-2025/26 cобрал Шахтер

Последнее место по посещаемости заняла «Полтава»

02 июня 2026, 16:13 | Обновлено 02 июня 2026, 16:18
126
0
Наибольшую зрительскую аудиторию в сезоне-2025/26 cобрал Шахтер
ФК Шахтер

В сезоне-2025/26 наибольшую зрительскую аудиторию имел «Шахтер». В среднем за играми горняков наблюдали 3 368 зрителей. Второе место по посещаемости заняли «Карпаты» – 3 182, третье – «Динамо» – 3 069. Наименьшее же количество болельщиков присутствовало на играх «Полтавы» (в среднем – 933), «Зари» (972) и «Александрии» (879).

Дома наибольшую поддержку имели «Карпаты» (в среднем – 4 617), «Полесье» (2 856) и «Шахтер» (2 673), наименьшую – «Полтава» (680), «Заря» (694) и «Кудровка» (749). В гостях наибольшее количество болельщиков собрали «Шахтер» (в среднем – 4 064), «Динамо» (3 916) и «Полесье» (1 911), наименьшее - «Александрия» (1 181), «Полтава» (1 186) и «Заря» (1 250).

Наибольшую зрительскую аудиторию собрали матчи «Эпицентр» – «Шахтер» – 9 850, ЛНЗ - «Динамо» – 9 200, «Карпаты» – «Динамо» – 8 700, «Динамо» – «Шахтер» – 7 900 и «Эпицентр» – «Динамо» – 7 820.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Средняя посещаемость клубов в УПЛ-2025/26

Клуб

Всего

Дома

В гостях

1.

Шахтер

3 368

2 673 (3)

4 064 (1)

2.

Карпаты

3 182

4 617 (1)

1 747 (4)

3.

Динамо

3 069

2 222 (6)

3 916 (2)

4.

Полесье

2 383

2 856 (2)

1 911 (3)

5.

Верес

1 928

2 407 (5)

1 449 (8)

6.

Эпицентр

1 843

2 421 (4)

1 266 (13)

7.

ЛНЗ

1 700

1 790 (7)

1 611 (5)

8.

Оболонь

1 492

1 665 (8)

1 306 (12)

9.

Колос

1 335

1 328 (9)

1 342 (10)

10.

Металлист 1925

1 295

1 123 (10)

1 468 (7)

11.

Кудровка

1 122

749 (14)

1 495 (6)

12.

Рух

1 188

1 049 (11)

1 327 (11)

13.

Кривбасс

1 115

785 (13)

1 445 (9)

14.

Александрия

1 035

879 (12)

1 181 (16)

15.

Заря

972

694 (15)

1 250 (14)

16.

Полтава

933

680 (16)

1 186 (15)
По теме:
Шищенко про усиление Буковины в УПЛ: «Будут и украинцы, и легионеры»
Василий КАЮК: «Какая гарантия того, что с ним ЛНЗ стали бы чемпионами?»
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с опытным хавбеком
цифры и факты Украинская Премьер-лига Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Хоккей | 02 июня 2026, 06:44 32
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею

Турнир стартует 14 мая

Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Футбол | 02 июня 2026, 08:16 5
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции

Футболист не перейдет в Саудовскую Аравию

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
Футбол | 02.06.2026, 06:23
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
Элина Свитолина – Марта Костюк. Прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 02.06.2026, 11:20
Элина Свитолина – Марта Костюк. Прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Элина Свитолина – Марта Костюк. Прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Анатолий ТРУБИН: «Мертвая раздевалка сборной? Рад, что вернулся Ярмоленко»
Футбол | 02.06.2026, 16:52
Анатолий ТРУБИН: «Мертвая раздевалка сборной? Рад, что вернулся Ярмоленко»
Анатолий ТРУБИН: «Мертвая раздевалка сборной? Рад, что вернулся Ярмоленко»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
01.06.2026, 04:32 1
Футбол
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
01.06.2026, 10:32
Бокс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
02.06.2026, 08:57 11
Футбол
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
01.06.2026, 20:39 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
02.06.2026, 08:29 16
Бокс
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем