Наибольшую зрительскую аудиторию в сезоне-2025/26 cобрал Шахтер
Последнее место по посещаемости заняла «Полтава»
В сезоне-2025/26 наибольшую зрительскую аудиторию имел «Шахтер». В среднем за играми горняков наблюдали 3 368 зрителей. Второе место по посещаемости заняли «Карпаты» – 3 182, третье – «Динамо» – 3 069. Наименьшее же количество болельщиков присутствовало на играх «Полтавы» (в среднем – 933), «Зари» (972) и «Александрии» (879).
Дома наибольшую поддержку имели «Карпаты» (в среднем – 4 617), «Полесье» (2 856) и «Шахтер» (2 673), наименьшую – «Полтава» (680), «Заря» (694) и «Кудровка» (749). В гостях наибольшее количество болельщиков собрали «Шахтер» (в среднем – 4 064), «Динамо» (3 916) и «Полесье» (1 911), наименьшее - «Александрия» (1 181), «Полтава» (1 186) и «Заря» (1 250).
Наибольшую зрительскую аудиторию собрали матчи «Эпицентр» – «Шахтер» – 9 850, ЛНЗ - «Динамо» – 9 200, «Карпаты» – «Динамо» – 8 700, «Динамо» – «Шахтер» – 7 900 и «Эпицентр» – «Динамо» – 7 820.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Средняя посещаемость клубов в УПЛ-2025/26
|
|
Клуб
|
Всего
|
Дома
|
В гостях
|
1.
|
Шахтер
|
3 368
|
2 673 (3)
|
4 064 (1)
|
2.
|
Карпаты
|
3 182
|
4 617 (1)
|
1 747 (4)
|
3.
|
Динамо
|
3 069
|
2 222 (6)
|
3 916 (2)
|
4.
|
Полесье
|
2 383
|
2 856 (2)
|
1 911 (3)
|
5.
|
Верес
|
1 928
|
2 407 (5)
|
1 449 (8)
|
6.
|
Эпицентр
|
1 843
|
2 421 (4)
|
1 266 (13)
|
7.
|
ЛНЗ
|
1 700
|
1 790 (7)
|
1 611 (5)
|
8.
|
Оболонь
|
1 492
|
1 665 (8)
|
1 306 (12)
|
9.
|
Колос
|
1 335
|
1 328 (9)
|
1 342 (10)
|
10.
|
Металлист 1925
|
1 295
|
1 123 (10)
|
1 468 (7)
|
11.
|
Кудровка
|
1 122
|
749 (14)
|
1 495 (6)
|
12.
|
Рух
|
1 188
|
1 049 (11)
|
1 327 (11)
|
13.
|
Кривбасс
|
1 115
|
785 (13)
|
1 445 (9)
|
14.
|
Александрия
|
1 035
|
879 (12)
|
1 181 (16)
|
15.
|
Заря
|
972
|
694 (15)
|
1 250 (14)
|
16.
|
Полтава
|
933
|
680 (16)
|
1 186 (15)
