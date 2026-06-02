Наибольшую зрительскую аудиторию в сезоне-2025/26 cобрал Шахтер

В сезоне-2025/26 наибольшую зрительскую аудиторию имел «Шахтер». В среднем за играми горняков наблюдали 3 368 зрителей. Второе место по посещаемости заняли «Карпаты» – 3 182, третье – «Динамо» – 3 069. Наименьшее же количество болельщиков присутствовало на играх «Полтавы» (в среднем – 933), «Зари» (972) и «Александрии» (879).

Дома наибольшую поддержку имели «Карпаты» (в среднем – 4 617), «Полесье» (2 856) и «Шахтер» (2 673), наименьшую – «Полтава» (680), «Заря» (694) и «Кудровка» (749). В гостях наибольшее количество болельщиков собрали «Шахтер» (в среднем – 4 064), «Динамо» (3 916) и «Полесье» (1 911), наименьшее - «Александрия» (1 181), «Полтава» (1 186) и «Заря» (1 250).

Наибольшую зрительскую аудиторию собрали матчи «Эпицентр» – «Шахтер» – 9 850, ЛНЗ - «Динамо» – 9 200, «Карпаты» – «Динамо» – 8 700, «Динамо» – «Шахтер» – 7 900 и «Эпицентр» – «Динамо» – 7 820.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Средняя посещаемость клубов в УПЛ-2025/26