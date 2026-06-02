02 июня 2026, 16:14 | Обновлено 02 июня 2026, 16:20
1523
2

Клуб из Европы хочет украсть украинца у Шахтера за 6 миллионов евро

Визев нацелился на Ивана Желизка из Лехии, которым интересуется Шахтер

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Желизко

Лодзинский «Видзев» интересуется украинским опорным полузащитником гданьской «Лехии» Иваном Желизко, сообщает издание goal.pl.

По информации источника, «Лехия» готова продать 25-летнего футболиста за 6 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Иван Желизко провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Иваном Желизко интересуется донецкий «Шахтер».

Дмитрий Вус Источник: goal.pl
