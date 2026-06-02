Польша02 июня 2026, 16:14 | Обновлено 02 июня 2026, 16:20
1523
Клуб из Европы хочет украсть украинца у Шахтера за 6 миллионов евро
Визев нацелился на Ивана Желизка из Лехии, которым интересуется Шахтер
Лодзинский «Видзев» интересуется украинским опорным полузащитником гданьской «Лехии» Иваном Желизко, сообщает издание goal.pl.
По информации источника, «Лехия» готова продать 25-летнего футболиста за 6 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Иван Желизко провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Иваном Желизко интересуется донецкий «Шахтер».
А можно дізнатися, як можна в когось вкрасти те, що йому не належить?
