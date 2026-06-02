Младен БАРТУЛОВИЧ: «Всегда трудно говорить об этом»

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович подвёл итоги сезона 2025/26.

– Давайте начнём с общего. Как бы вы в целом охарактеризовали своё видение футбола?

– Я был атакующим игроком, мне хочется, чтобы команда всегда атаковала, чтобы ребята туда (прим. – в атаку) бежали и было желание забивать как можно больше голов. Я понимаю, что уже и соперник часто плотно обороняется против нас, и не всегда есть возможность играть так, как хочется. Но я уже перехожу к тому, что нам нужно делать в следующем сезоне – это улучшать нашу игру в атаке.

– Если бы вам в начале того сезона сказали, что «Металлист 1925» займет пятое место, какова была бы ваша реакция?

– Я думаю, это была бы нормальная реакция, потому что я знаю этот чемпионат и знаю, какие у нас есть конкуренты. Но, может, я до конца не знал силу нашей команды, однако когда начали работать и начались сборы, то я уже был уверен, что мы будем вверху. Да, может, старт у нас был неуверенным, а именно первые два тура, но потом команда начала набирать обороты. Итоговое пятое место, но сезон показал, что мы можем больше.

– Слова президента клуба, которые вам запомнились больше всего в течение этого сезона?

– Нет ничего невозможного.

– Это соответствует вашей философии?

– Я тоже так думаю.

– Какой момент стал переломным для команды в этом сезоне?

– Я думаю, первая победа была очень важна – над «Александрией» в третьем туре. Потом еще был хороший матч с «Шахтером», после которого ребята начали больше верить в себя, в идею.

– Для вас лично, как для тренера, чем этот сезон отличался от ваших предыдущих тренерских сезонов?

– Это первый сезон, который я полностью отработал в качестве главного тренера. Это моя первая работа, где я работал со своим штабом, который формировал именно я. Наверное, все свои идеи я уже мог лучше доносить до футболистов.

– Что больше всего удалось вам как тренеру, как вы думаете, в этом сезоне? Ну и команде в целом?

– Я считаю, что мы создали хороший коллектив.

– Здесь не поспоришь.

– Это не только в команде, но и в целом в клубе очень хорошая атмосфера. Ваш медиаотдел, в частности, медицинский департамент тоже – мы это сделали. Если говорить об игре, то все отмечают, что у нас очень надежная оборона и команда очень слаженно работает в прессинге и в обороне. Также я считаю, что команда очень хорошо выглядит физически на протяжении этого сезона. Это тоже работа наших тренеров по физической подготовке и всего штаба в целом.

– Какой матч был тяжелым морально, даже несмотря на то, что выиграли или, наоборот, не выиграли в нем?

– Второй круг. Матч с «Кривбассом» на выезде – такой матч, где у нас было много моментов, чтобы забить гол. Отмена гола из-за VAR, плюс тревога. Потом еще были моменты, могли забить три-четыре-пять голов, но не забили, а в итоге проиграли этот матч. Очень-очень тяжело было, потому что это был второй тур.

– Этап, когда все пристально наблюдают за вашей работой.

– Да-да. Трудно было, потому что первый круг начался с ничьей с «Оболонью», затем второй тур с «Кривбассом» – поражение. Уже давление ощущалось на команду, потому что новый штаб, новая команда, и здесь стартуем так неуверенно. Но потом матч с «Александрией», и все пошло в другую сторону.

– Вот, собственно, о характере хотелось бы поговорить. Когда команда продемонстрировала его впервые, на ваш взгляд, вот такой прямо боевой характер? Когда ребята показали, что способны на что-то большее?

– Они его и с «Кривбассом» продемонстрировали во втором туре, но не повезло. С «Александрией» тоже был очень тяжелый матч, особенно во втором тайме ребята проявили характер и заслуженно победили в этом поединке.

– Насколько команда в течение сезона изменилась и ментально, и в футбольном плане?

– В начале матчи давались нам тяжело и не было уверенности, потому что это новая команда. Понимаете, ребята пришли из разных команд, некоторые играли в Первой лиге. А здесь перед командой ставятся максимальные задачи. Было видно, что многие не были к этому готовы, но в течение сезона команда менялась, и мы стали играть увереннее. Мы набирали форму, я считаю, что мы прибавили в ментальном плане как команда.

– А в футбольном плане?

– В футбольном плане тоже, считаю, прибавили. Особенно после зимних сборов: второй круг был более стабильным, чем первый, потому что провели хорошие сборы и немного усилили команду. У ребят уже было лучшее взаимопонимание на поле. По сути, во втором круге мы проиграли лишь дважды: «Шахтеру» и «Полиссу».

– Переходим к футболистам. Чей прогресс вас приятно удивил?

– Многие ребята прогрессировали, начиная с Варакуты. Можно назвать того же Проценко, потому что если вспомнить, каким он был сначала и каким он является сейчас, то разница есть. Если говорить о тех, кто относится к линии обороны, думаю, Павлюк, Крупский и Салюк очень прибавили за этот год. У них еще есть большой потенциал для роста. Я считаю, что эти игроки в будущем будут играть в сборной Украины.

– От кого вы ожидали большего, но, тем не менее, все еще продолжаете верить в этого игрока и не сомневаетесь, что он прогрессирует?

– Так можно сказать о Рашице. В первом круге он показал свой потенциал, но где-то, возможно, помешали травмы на зимних сборах показать, на что он способен. Мы уверены, что он это покажет в следующем сезоне. Хочется от него больше голов, ассистов, он точно может гораздо больше, чем показал в этом сезоне.

– Знаете, футболисты говорят, что вы добрый. Это так?

– Не всегда, я считаю.

– Когда нехороший?

– Бывает, когда какая-то теория, где нужно разобрать ошибки – либо в перерыве, либо после матча. Но это правда, потому что я стараюсь создать атмосферу, чтобы ребята с удовольствием приходили на тренировки и получали удовольствие от своего труда.

– Знаю, был один матч в сезоне с «Оболонью», когда в раздевалке вы устроили настоящий разнос. Это был тогда единственный способ встряхнуть команду перед выходом на второй тайм? Что там было, расскажите?

– Да, я думаю, что да. Половина команды уже была в отпуске. Это был последний матч перед зимней паузой. Начали матч, можно сказать, хорошо – первые 20 минут, но гол не забили. Дальше пропустили, и я не видел тогда у ребят этого желания победить.

– Огня в глазах?

– Да, поэтому в перерыве пришлось жестко поговорить. Наверное, больше с иностранцами, и все немного встряхнулись, вышли на второй тайм и победили.

– Может, тогда чаще в таких моментах использовать такую тактику, если это работает?

– Это не всегда работает.

– Если пройтись по персоналиям. Давайте немного охарактеризуем футболистов. Вы уже говорили о Крупском, что он растет и является будущим футболистом сборной Украины. Дайте его характеристику на данный момент, что вы видите, в чем его сильные стороны, в чем он превосходит своих сверстников?

– Мне хочется, чтобы он стал лидером команды. Я им всегда говорю, что не обязательно быть 30-летним, чтобы быть лидером. Лидером можно быть и в 20, и в 25 лет. И в этом он растет, а в игровом плане, я считаю, он прибавил в игре в обороне. Что касается атакующей игры, то он стал более разнообразным. Он может сыграть и справа, и слева тоже очень активно работает в атаке.

– Батон Забергджа?

– Он поздно к нам присоединился, в конце трансферного окна. Затем он уехал в сборную, где получил травму. Потом месяц он восстанавливался, после чего набрал форму в конце первого круга. Первые 4–5 месяцев был где-то нестабилен. Но он очень хорошо провел зимние сборы, что показали первые матчи весной. После этого он уехал в сборную на важные матчи отбора на Чемпионат мира за Косово. Я считаю, что после этого он, возможно, немного потерял форму, и это, возможно, сказалось и в психологическом плане, потому что они проиграли, не квалифицировавшись на Чемпионат мира. Но он снова поработал с нами, и в конце он показал очень хорошую серию.

– А как насчет Итодо?

– С Итодо та же ситуация, что и с Батоном. Он поздно к нам пришел, сборов с нами не было. Первые полгода он адаптировался, потому что интенсивность нашего чемпионата выше, чем в Албании. Мы смотрели, как он играет в Албании, но там он больше стоял, потому что у них не нужно прессинговать. Он ждал своего момента.

– Да, там играли на него.

– Здесь немного по-другому. После зимы он хорошо провел второй круг, я думаю, он мог бы стать даже лучшим бомбардиром нашего чемпионата. У Мба не было стабильности, он проигрывал конкуренцию Итодо, который забивал больше. Но Крис тоже создал эту конкуренцию для Итодо. Итодо же всегда работал на максимуме. Хотя Крис очень хорошо провел несколько матчей, где он и забивал голы. Помню матч с «Карпатами» на выезде, где он провел хороший матч.

– Баптистелла – такой ценный трансфер. Молодой футболист просто очень перспективный. Насколько вы довольны или видите потенциал, который будет в нем раскрываться? Кастильо под конец сезона своей игрой заставил заговорить о себе.

– Баптистелла тоже не провел с нами зимние сборы, потому что он приехал уже под конец. Это молодой парень, который у нас начал играть на взрослом уровне. Если он будет работать, то сможет показать свой большой потенциал. Кастильо приехал к нам физически не готовым, потому что чемпионат Венесуэлы закончился в ноябре, а сборы у нас начались в январе. У него был очень большой перерыв, он оказался немного неготов. Наверное, он не понимал, какой у нас чемпионат, какие тренировки, и в первое время ему было очень тяжело. Но, как вы сказали, конец сезона он провел очень хорошо. После матча с «ЛНЗ» он стал играть более стабильно, думаю, он тоже нам очень поможет в следующем сезоне.

– Сейчас перейдем к блоку вопросов на тему, которую вы назвали футбольной трагедией. Я думаю, вы понимаете, о чем речь. Давайте уже поговорим об этом полуфинальном поединке с «Черниговом», вы для себя уже поняли, что тогда произошло?

– Всегда трудно говорить об этом матче, но, действительно, это была трагедия в тот день. Я считаю, что у команды не было никакой недооценки или того, что кто-то не настроился. Нет, все очень этого хотели, начиная с тренерского штаба и ребят, выйти в этот финал. И мы все настраивались, пожалуй, перенастроились – такое мнение. Где-то у нас не получалось, так бывает, когда ты чего-то очень сильно хочешь, а оно не получается. И так было в тот день. Как вывод: думаю, этот матч должен сделать сильнее и команду, и клуб.

– Младене, а есть ли решения того дня, которые бы вы изменили, если бы была возможность вернуться назад?

– На этот матч у нас вышел, пожалуй, самый сильный состав. У нас было много моментов, было много ударов. Я для себя вывод сделал, потому что в перерыве, может, нужно было некоторых игроков немного успокоить. Видно было, что они очень хотели этого, может, так они действовали бы немного спокойнее. Они настраивали себя, и где-то там во втором тайме пошла спешка. Возможно, из-за этого не удалось реализовать те моменты, которые у нас были. Их вратарь тоже в этот день поймал кураж и отбивал все, что летело туда.

– Вы спали той ночью?

– Несколько ночей не спал после этого матча.

– Как возвращаться в нормальное моральное состояние после этого? Как привести в порядок себя, как привести в порядок команду?

– На следующий день я уже должен был показать ребятам, что наступил новый день, новый вызов, и мы уже ничего не можем изменить. Этот матч прошел, его нужно забывать. У нас следующий матч был с «ЛНЗ», и настраиваться нужно было только на этот поединок. Конечно, на каждого из ребят по-разному повлияло это поражение. Кто-то сразу переключился, а кто-то долго еще через себя это переживал.

– Младене, а как вы думаете, вот это болезненное поражение в Кубке сказалось на всех тех ничьих, которые были потом?

– Может, и так можно сказать, что это все повлияло. Я считаю, что после этого матча у нас сразу был хороший поединок с «ЛНЗ». Мы показали хороший футбол и могли победить в этом матче с сильным соперником. Думаю, матч с «Зарей», когда мы выигрывали 90 минут и на последней минуте пропустили гол, – это тоже очень повлияло психологически на последующие игры. Если бы мы выиграли в этом матче, то мы бы дальше шли наравне с «Динамо», то есть еще была бы возможность побороться за третье или четвертое место.

– Иногда болельщики очень требовательны. После поражений может быть очень много критики. Как вы относитесь в целом к критике?

– Давайте, во-первых, я хочу поблагодарить наших болельщиков за их поддержку на протяжении этого сезона. Не просто добираться на наши матчи и поддерживать нас, но всегда на каждом матче у нас была поддержка, и мы это чувствуем и очень благодарны за это. Что касается критики в мой адрес, то она всегда будет в футболе. Я, как футболист, это чувствовал, и сейчас как тренер. Это нормально, когда команда не выигрывает или несколько матчей не можем победить. Конечно, в таком случае будет критика в сторону тренера. Я стараюсь на это не отвлекаться, а делать свою работу. Это меня еще больше мотивирует победить в следующем матче.

– То есть комментарии вы не читаете?

– Бывает, читаю. Почему нет? Ведь всегда есть Instagram, Facebook.

– Кнопка «заблокировать», да?

– Нет, бывает, могу заблокировать. Конечно, читаешь Facebook, в интернете какие-то там комментарии попадаются, но бывают матчи, после которых не хочется их читать.

– Если абстрагироваться от этого поединка с «Черниговом». Вспомните момент, возможно, матч, который вы будете вспоминать чаще всего после этого сезона.

– Надо немного подумать, потому что было много моментов и положительных, и не очень… Травма Гаджиева. Матч с «Шахтером» был очень позитивным, но его травма – это было что-то очень негативное для меня и для всей команды в целом.

– Мне кажется, это повлияло и на дальнейший ход событий.

– Конечно, травма Гаджиева, потом Ари Моуры. У нас не было двух вариантов в атаке, и уже не было возможностей для трансферов, потому что трансферное окно уже закрылось. Мы доигрывали этот круг, можно сказать, с двумя вингерами. Конечно, это повлияло на результативность команды.

– В какой момент вы больше всего гордились своей командой?

– После победы над «Динамо» был хороший счет. Победа над «Динамо», а мы еще и обогнали их потом в турнирной таблице. Очень-очень позитивный момент был.

– А сколько новичков сейчас нужно команде, чтобы качественно усилить состав?

– Я думаю, до пяти новичков нам нужно в это трансферное окно, чтобы усилить команду.

– По позициям определимся?

– Конечно, в линию атаки хочется футболистов добавить. Конкуренции в полузащите, хотим в вратарскую позицию тоже добавить конкуренции и усилить ее.

– Какой вы видите команду через год?

– Команда, которая будет спокойно бороться за самые высокие места.

– Медали будут?

– Провоцируете. Мне очень хочется, думаю, всему нашему клубу и нашему президенту тоже. У нас есть высокие цели и амбиции, нам нужно всем только в этом направлении двигаться и идти к своим целям.