«Это добавит давления». Экс-шестая ракетка мира – об украинском дерби на РГ
Тим Хенман поделился ожиданиями от матча между Элиной Свитолиной и Мартой Костюк
Бывшая шестая ракетка мира и теннисный эксперт Тим Хенман поделился своими ожиданиями от матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» 2026 между украинскими теннисистками Элиной Свитолиной (WTA 7) и Мартой Костюк (WTA 15).
«Для обеих теннисисток это отличная возможность. Обе выиграли так много матчей на грунте, обе находятся в отличной физической и психологической форме. К тому же обе из Украины, что может добавить немного дополнительного давления. Это удивительная история».
Матч Элина Свитолина – Марта Костюк состоится 2 июня 2026 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
