  4. «Это добавит давления». Экс-шестая ракетка мира – об украинском дерби на РГ
02 июня 2026, 13:02 | Обновлено 02 июня 2026, 13:32
Тим Хенман поделился ожиданиями от матча между Элиной Свитолиной и Мартой Костюк

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывшая шестая ракетка мира и теннисный эксперт Тим Хенман поделился своими ожиданиями от матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» 2026 между украинскими теннисистками Элиной Свитолиной (WTA 7) и Мартой Костюк (WTA 15).

«Для обеих теннисисток это отличная возможность. Обе выиграли так много матчей на грунте, обе находятся в отличной физической и психологической форме. К тому же обе из Украины, что может добавить немного дополнительного давления. Это удивительная история».

Матч Элина Свитолина – Марта Костюк состоится 2 июня 2026 года.

Дмитрий Вус Источник: TNT Sports
