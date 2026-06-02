УЕФА может исключить из еврокубков титулованный французский клуб

Французский «Марсель», который является одним из самых титулованных клубов в стране, может быть исключен из еврокубков. Об этом сообщило авторитетное издание L'Équipe.

Убытки клуба за последние три сезона составили 157 миллионов евро – в нынешнем сезоне команда Хабиба Бейе заняла шестое место в турнирной таблице и завоевала путевку в Лигу Европы.

В 2022 году «Марсель» подписал с УЕФА соглашение, согласно которому убытки клуба не должны были превышать 60 миллионов. Однако, уже в сезоне 2024/25 «Blanc-bleu» превысили отметку в два раза.

«УЕФА во вторник, 2 июня, изучит крайне сложную финансовую ситуацию марсельского клуба. Если представителю Лиги 1 не будет предоставлена ​​снисходительность в связи с кризисом телевизионных прав во Франции, ему грозят санкции – например, исключение из Лиги Европы», – сообщил источник.