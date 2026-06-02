Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА может исключить из еврокубков титулованный французский клуб
Франция
02 июня 2026, 12:17 |
457
0

УЕФА может исключить из еврокубков титулованный французский клуб

Убытки «Марселя» за последние три сезона составили колоссальные 157 миллионов евро

02 июня 2026, 12:17 |
457
0
УЕФА может исключить из еврокубков титулованный французский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Марсель

Французский «Марсель», который является одним из самых титулованных клубов в стране, может быть исключен из еврокубков. Об этом сообщило авторитетное издание L'Équipe.

Убытки клуба за последние три сезона составили 157 миллионов евро – в нынешнем сезоне команда Хабиба Бейе заняла шестое место в турнирной таблице и завоевала путевку в Лигу Европы.

В 2022 году «Марсель» подписал с УЕФА соглашение, согласно которому убытки клуба не должны были превышать 60 миллионов. Однако, уже в сезоне 2024/25 «Blanc-bleu» превысили отметку в два раза.

«УЕФА во вторник, 2 июня, изучит крайне сложную финансовую ситуацию марсельского клуба. Если представителю Лиги 1 не будет предоставлена ​​снисходительность в связи с кризисом телевизионных прав во Франции, ему грозят санкции – например, исключение из Лиги Европы», – сообщил источник.

По теме:
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
ОФИЦИАЛЬНО. Монако попрощался с главным тренером
Большой позор. ПСЖ принял решение по Сафонову после 0 сэйвов в финале ЛЧ
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Марсель Лига Европы УЕФА дисквалификация
Николай Тытюк Источник: L'Equipe
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Хоккей | 02 июня 2026, 06:44 32
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею

Турнир стартует 14 мая

Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Футбол | 01 июня 2026, 20:39 2
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб

Украинец готов присоединиться к Трабзонспору

ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
Бокс | 02.06.2026, 08:29
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
Заря определилась с главным тренером на новый сезон. Что ждет Скрипника?
Футбол | 02.06.2026, 10:51
Заря определилась с главным тренером на новый сезон. Что ждет Скрипника?
Заря определилась с главным тренером на новый сезон. Что ждет Скрипника?
Ринат АХМЕТОВ: «Вы просто марионетки и ни на что не способны»
Футбол | 02.06.2026, 07:53
Ринат АХМЕТОВ: «Вы просто марионетки и ни на что не способны»
Ринат АХМЕТОВ: «Вы просто марионетки и ни на что не способны»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
31.05.2026, 09:12 10
Футбол
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
01.06.2026, 07:35 3
Футбол
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 228
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем