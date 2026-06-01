Соглашение достигнуто. Фабрицио Романо назвал новый клуб Зубкова
Вингер перейдет из «Трабзонспора» в «АЕК»
Украинский вингер Александр Зубков перейдет из «Трабзонспора» в афинский «АЕК». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 29-летний футболист согласовал контракт с греческим клубом. Уже 2 июня он пройдет медосмотр.
В текущем сезоне на счету Александра Зубкова 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 4 результативными ударами и 12 голевыми передачами.
🚨🟡⚫️ AEK Athens have agreed deal to sign Oleksandr Zubkov from Trabzonspor.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026
Medical tomorrow for the 29 year old winger. pic.twitter.com/7G7ys8Ab3P
