  Соглашение достигнуто. Фабрицио Романо назвал новый клуб Зубкова
01 июня 2026, 22:37 | Обновлено 01 июня 2026, 22:42
Соглашение достигнуто. Фабрицио Романо назвал новый клуб Зубкова

Вингер перейдет из «Трабзонспора» в «АЕК»

01 июня 2026, 22:37 | Обновлено 01 июня 2026, 22:42
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинский вингер Александр Зубков перейдет из «Трабзонспора» в афинский «АЕК». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний футболист согласовал контракт с греческим клубом. Уже 2 июня он пройдет медосмотр.

В текущем сезоне на счету Александра Зубкова 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 4 результативными ударами и 12 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Цыганков определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру.

АЕК Афины Трабзонспор трансферы чемпионат Турции по футболу чемпионат Греции по футболу Фабрицио Романо Александр Зубков
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
