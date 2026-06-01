Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Забарный посвятил победу в ЛЧ семье. Его слова растрогали фанатов
Другие новости
01 июня 2026, 22:30 |
355
3

ФОТО. Забарный посвятил победу в ЛЧ семье. Его слова растрогали фанатов

Украинец поблагодарил самых близких людей, которые были рядом на пути к триумфу ПСЖ

01 июня 2026, 22:30 |
355
3 Comments
ФОТО. Забарный посвятил победу в ЛЧ семье. Его слова растрогали фанатов
Instagram. Илья и Ангелина Забарные вместе с родными

Защитник сборной Украины и ПСЖ Илья Забарный опубликовал эмоциональное обращение после победы французского клуба в финале Лиги чемпионов.

Украинский футболист поделился серией фотографий из Будапешта и посвятил публикацию своей семье, которая поддерживала его на пути к одному из главных достижений в карьере.

«Этот пост посвящен моей семье. Этот момент принадлежит не только мне. Он принадлежит моей жене, которая была рядом на каждом этапе пути. Также он принадлежит моим родителям. Спасибо вам за все, что вы сделали ради меня. Это достижение – не только мое. Это отражение людей, которые были рядом, когда путь был долгим и непростым. Вы заслуживаете этот момент не меньше, чем я», – написал Забарный.

На финал Лиги чемпионов в Будапешт приехали самые близкие люди футболиста. Вместе с Ильей исторический успех ПСЖ отпраздновали его жена Ангелина, отец Борис, мать Наталия, брат Иван, а также теща Юлия Леус.

На опубликованных фотографиях Забарный позирует с медалью победителя рядом со своей семьей прямо на поле после финального матча.

По теме:
Арсенал готовит трансферы на 200 миллионов евро для победы в Лиге чемпионов
Болельщики Арсенала раскупили футболки игрока, не забившего пенальти ПСЖ
ЛЕВЧЕНКО: «Не хочу что-то грязное говорить о предыдущем тренере сборной»
фото lifestyle Илья Забарный ПСЖ сборная Украины по футболу Лига чемпионов
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Бокс | 01 июня 2026, 02:12 9
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену

Мексиканец высказался о поединке

Эксперт: «Суркис загнал себя в тупик из-за обещания Ярмоленко»
Футбол | 01 июня 2026, 20:17 0
Эксперт: «Суркис загнал себя в тупик из-за обещания Ярмоленко»
Эксперт: «Суркис загнал себя в тупик из-за обещания Ярмоленко»

Вацко считает, что Андрей должен сменить амплуа в Динамо

Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Хоккей | 01.06.2026, 15:33
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Футбол | 01.06.2026, 04:32
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 01.06.2026, 05:39
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
вишиванки у ПСЖ класні, підготувалися)))
Ответить
+1
там тещу ще можна жарити 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 8
Хоккей
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
31.05.2026, 07:32 4
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 13
Футбол
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем