ФОТО. Забарный посвятил победу в ЛЧ семье. Его слова растрогали фанатов

Защитник сборной Украины и ПСЖ Илья Забарный опубликовал эмоциональное обращение после победы французского клуба в финале Лиги чемпионов.

Украинский футболист поделился серией фотографий из Будапешта и посвятил публикацию своей семье, которая поддерживала его на пути к одному из главных достижений в карьере.

«Этот пост посвящен моей семье. Этот момент принадлежит не только мне. Он принадлежит моей жене, которая была рядом на каждом этапе пути. Также он принадлежит моим родителям. Спасибо вам за все, что вы сделали ради меня. Это достижение – не только мое. Это отражение людей, которые были рядом, когда путь был долгим и непростым. Вы заслуживаете этот момент не меньше, чем я», – написал Забарный.

На финал Лиги чемпионов в Будапешт приехали самые близкие люди футболиста. Вместе с Ильей исторический успех ПСЖ отпраздновали его жена Ангелина, отец Борис, мать Наталия, брат Иван, а также теща Юлия Леус.

На опубликованных фотографиях Забарный позирует с медалью победителя рядом со своей семьей прямо на поле после финального матча.