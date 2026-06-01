Григорчук прокомментировал возвращение Черноморца в УПЛ и трансферы клуба

Черноморец по итогам сезона Первой лиги занял второе место и вернулся в УПЛ. Ситуацию прокомментировал наставник Роман Григорчук, который оценил вопросы с трансферами.

«Я хочу отметить всех работников Черноморца, которые решали задачу возвращения в УПЛ. Начиная от руководства, которое провело мощную работу, и я должен это отметить. Было много правильных решений. Намерения такие, чтобы был идеальный порядок во всем. Нет сомнений, что все вопросы (трансферные баны – прим.) будут решены. Есть основания верить в лучшее».

«У многих игроков завершаются контракты. И в течение 7-10 дней мы скажем, кто остается, а с кем не будем продлевать контракты. Руководство настроено на усиление команды перед УПЛ».

«Насколько я знаю, с трансферным баном проблем не будет. Главное – найти игроков для УПЛ», – сказал Григорчук.

Вместе с Черноморцем в УПЛ уже вышла Буковина.