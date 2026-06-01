Стало известно, сколько заработали Динамо и Шахтер в Лиге конференций
Донецкий клуб дошел до полуфинала турнира, что позволило заработать 14,1 миллиона евро
Аналитический портал Football Meets Data опубликовал рейтинг клубов, которые принимали участие в Лиге конференций, по сумме, заработанной за сезон.
Первое место занял триумфатор турнира – английский «Кристал Пэлас», который пополнил свой бюджет на 20,4 миллиона евро. Испанский «Райо Вальекано» дошел до финала и заработал 17,8 млн.
Тройку замкнул донецкий «Шахтер», который вошел в четверку сильнейших команд Лиги конференций – выход в полуфинал принес «горнякам» 14,1 миллиона евро.
Участие в еврокубках принимало и киевское «Динамо», которое не сумело преодолеть основную стадию и с двумя победами разместилось на 27-й позиции в турнирной таблице. «Бело-синие» заработали около 7,5 миллиона евро.
В общую сумму вошли выплаты от УЕФА, бонусы за результаты матчей, место в рейтинге, выход в плей-офф, средства от телевизионных прав и клубных коэффициентов.
