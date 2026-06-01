Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько заработали Динамо и Шахтер в Лиге конференций
Лига конференций
01 июня 2026, 08:41 | Обновлено 01 июня 2026, 08:46
534
0

Стало известно, сколько заработали Динамо и Шахтер в Лиге конференций

Донецкий клуб дошел до полуфинала турнира, что позволило заработать 14,1 миллиона евро

01 июня 2026, 08:41 | Обновлено 01 июня 2026, 08:46
534
0
Стало известно, сколько заработали Динамо и Шахтер в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Аналитический портал Football Meets Data опубликовал рейтинг клубов, которые принимали участие в Лиге конференций, по сумме, заработанной за сезон.

Первое место занял триумфатор турнира – английский «Кристал Пэлас», который пополнил свой бюджет на 20,4 миллиона евро. Испанский «Райо Вальекано» дошел до финала и заработал 17,8 млн.

Тройку замкнул донецкий «Шахтер», который вошел в четверку сильнейших команд Лиги конференций – выход в полуфинал принес «горнякам» 14,1 миллиона евро.

Участие в еврокубках принимало и киевское «Динамо», которое не сумело преодолеть основную стадию и с двумя победами разместилось на 27-й позиции в турнирной таблице. «Бело-синие» заработали около 7,5 миллиона евро.

В общую сумму вошли выплаты от УЕФА, бонусы за результаты матчей, место в рейтинге, выход в плей-офф, средства от телевизионных прав и клубных коэффициентов.

По теме:
Костюк согласился отпустить игрока Динамо, которого оценивают в 3 млн евро
Драма и серия пенальти. В Бельгии определен участник Лиги конференций
Украинец попал в десятку лучших молодых форвардов мира
Лига конференций Кристал Пэлас Райо Вальекано Шахтер Донецк Динамо Киев
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Футбол | 31 мая 2026, 20:29 198
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу

«Сине-желтые» одержали дебютную победу под руководством Мальдеры

Ринат Ахметов был в пяти секундах от смерти
Футбол | 01 июня 2026, 07:05 21
Ринат Ахметов был в пяти секундах от смерти
Ринат Ахметов был в пяти секундах от смерти

Президент «Шахтера» вспомнил о гибели Брагина

Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Бокс | 01.06.2026, 02:12
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Бокс | 31.05.2026, 23:42
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Цыганков покинет Жирону. Трансфер украинца оформит учасник Лиги Европы
Футбол | 01.06.2026, 07:47
Цыганков покинет Жирону. Трансфер украинца оформит учасник Лиги Европы
Цыганков покинет Жирону. Трансфер украинца оформит учасник Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 3
Бокс
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 17
Футбол
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
30.05.2026, 22:05 114
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем