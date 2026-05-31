МИКОЛЕНКО: «За два дня нереально что-то объяснить любой команде»
Виталий высказался о начале работы с Андреа Мальдерой
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о работе под руководством нового главного тренера Андреа Мальдеры.
– Вы говорили после матча со Швецией, что не хватало опытного футболиста, который может даже одним взглядом мотивировать команду. Видели ли вы уже такие взгляды от Ярмоленко или Степаненко уже в новой роли ассистента главного тренера?
– У нас было только два полных дня, чтобы поработать. Я краем уха слышал, что Мистер сказал, что этого очень мало времени. Я согласен с тем, что времени действительно мало и что не было таких тренировок.
Мистер пытался втиснуть всю информацию в эти два дня. На тренировках не было таких упражнений, в которых мы могли бы увидеть этот взгляд, было больше тактики, мы готовились к матчу с Польшей.
– Действительно, два дня — это немного, но удалось ли в общих чертах понять, чего хочет от команды Мальдера и чего, возможно, от вас лично он хочет?
– Когда приходит новый тренер, за два дня ему нереально что-то объяснить любой команде, даже если это была бы сборная мира, это очень сложно.
Но, я думаю, мы основную идею увидели, услышали и будем пытаться воплотить её в игре с Польшей, потому что за два дня это тяжело. Но, возможно, будут видны какие-то наши небольшие наработки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор открыт для перехода в «Трабзонспор»
Sport.ua, UA-Football и betking продолжают / возобновляют топовый конкурс