МИКОЛЕНКО: «За два дня нереально что-то объяснить любой команде»

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о работе под руководством нового главного тренера Андреа Мальдеры.

– Вы говорили после матча со Швецией, что не хватало опытного футболиста, который может даже одним взглядом мотивировать команду. Видели ли вы уже такие взгляды от Ярмоленко или Степаненко уже в новой роли ассистента главного тренера?

– У нас было только два полных дня, чтобы поработать. Я краем уха слышал, что Мистер сказал, что этого очень мало времени. Я согласен с тем, что времени действительно мало и что не было таких тренировок.

Мистер пытался втиснуть всю информацию в эти два дня. На тренировках не было таких упражнений, в которых мы могли бы увидеть этот взгляд, было больше тактики, мы готовились к матчу с Польшей.

– Действительно, два дня — это немного, но удалось ли в общих чертах понять, чего хочет от команды Мальдера и чего, возможно, от вас лично он хочет?

– Когда приходит новый тренер, за два дня ему нереально что-то объяснить любой команде, даже если это была бы сборная мира, это очень сложно.

Но, я думаю, мы основную идею увидели, услышали и будем пытаться воплотить её в игре с Польшей, потому что за два дня это тяжело. Но, возможно, будут видны какие-то наши небольшие наработки.