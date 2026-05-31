Первый выбор Мальдеры. Объявлен состав сборной Украины на матч с Польшей

31 мая 2026, 17:05 | Обновлено 31 мая 2026, 17:25
Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени

В субботу, 31 мая, сборная Украины проведет товарищеский матч против Польши во Вроцлаве. Матч станет дебютным для Андреа Мальдеры на посту главного тренера национальной команды.

Итальянский специалист уже определился со стартовым составом на первую игру во главе «сине-желтых». Именно этот выбор позволит болельщикам впервые увидеть, какой будет команда под руководством нового наставника.

Украина: Трубин – Романчук, Сарапий, Матвиенко, Миколенко – Назарина, Очеретько, Ярмоленко, Цыганков, Судаков – Яремчук

Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени на Городском стадионе во Вроцлаве. Для обеих команд встреча станет этапом подготовки к старту нового розыгрыша Лиги наций осенью 2026 года.

После игры с Польшей украинцы также проведут еще один контрольный матч – 7 июня соперником станет сборная Дании.

Цікаво. А как Ярмола з Циганковим фланг будуть ділити? Чи один праворуч, а другий ліворуч. Бо якщо знов Судакова на вінгера засунуть, то краще його можна було зовсім не викликати.
Здивував так дивував ,а чи буде  позитивний результат 
Якщо Очеретько ще я розумію, то Назарина який і в Шахтарі по празникам  виходить навіщо мені ну зовсім не зрозуміло
На початку Яремчук і Циганков по переду , а потім   Пономаренко замінить Ярмоленка. Було б цікаво .
что-то странное. Романчук справа? Ярмоленко в центре?
Мальдера починає подобатися,  Матвієнкові шанс хай там...
Коля привоз + две деревяшки назарина и очеретько в центре поля и Мотя на лавке - поляки уйдут на перерыв минимум с преимуществом в два гола. А дальше, если будут нормальные замены, может чего то и изменится. Как я и предполагал, указивки с лондонской лужайки через платова передаются уже новому тренеру сборной. Ничего не меняется.
Скажіть що там з Луніним? Чи прийнято остаточне рішення? Чи шокувало вас рішення керівництва?
Ну шо?
Ярмоленко в старті, значить велика вирогідність що ми забʼємо. 
Але і Привозенко також в старті, значить велика вирогідність, що ми і пропустимо
Тому, ОЗ скоріш за всього в матчі)
Ну хоть шляпаренко нету и на том спасибо...
Удачи 👏
