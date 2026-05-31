Первый выбор Мальдеры. Объявлен состав сборной Украины на матч с Польшей

В субботу, 31 мая, сборная Украины проведет товарищеский матч против Польши во Вроцлаве. Матч станет дебютным для Андреа Мальдеры на посту главного тренера национальной команды.

Итальянский специалист уже определился со стартовым составом на первую игру во главе «сине-желтых». Именно этот выбор позволит болельщикам впервые увидеть, какой будет команда под руководством нового наставника.

Украина: Трубин – Романчук, Сарапий, Матвиенко, Миколенко – Назарина, Очеретько, Ярмоленко, Цыганков, Судаков – Яремчук

Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени на Городском стадионе во Вроцлаве. Для обеих команд встреча станет этапом подготовки к старту нового розыгрыша Лиги наций осенью 2026 года.

После игры с Польшей украинцы также проведут еще один контрольный матч – 7 июня соперником станет сборная Дании.