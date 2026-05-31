Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила игровую экипировку сборной Украины на товарищеский матч против Польши.

«Сине-желтая» команда выйдет на контрольный поединок в желтой форме от бренда Adidas.

Дебютный матч во главе сборной Украины проведет итальянский специалист Андреа Мальдера, который заменил на посту Сергея Реброва.

Поединок состоится 31 мая на «Городском стадионе» во Вроцлаве (Польша). Начало – в 18:30 по киевскому времени.

ФОТО. Дебют Мальдеры. Форма сборной Украины на товарищеский матч с Польшей