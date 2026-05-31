ВИДЕО. Заговорился. Президент УЕФА рассмешил публику после финала ЛЧ
Александер Чеферин чуть не забыл вручить медаль Маркиньосу
Президент УЕФА Александер Чеферин допустил забавную ошибку во время церемонии награждения футболистов ПСЖ после финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Функционер поздравил звездного вингера ПСЖ Усмана Дембеле с победой над «Арсеналом» (1:1, 4:3 по пен.) и едва не забыл о капитане парижан Маркиньосе.
Чеферин увлекся разговором с Дембеле и уже собирался покинуть церемонию, однако Усман привел президента в чувство.
Французский вингер обратил внимание Чеферина на Маркиньоса, который ждал свою медаль. Александер лишь посмеялся над ситуацией и быстро направился к капитану, чтобы вручить ему долгожданную награду.
POV: Never forget Captain Marquinhos 😅😂🤣 pic.twitter.com/9iUzpMNBuZ— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 31, 2026
