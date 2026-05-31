ВИДЕО. Заговорился. Президент УЕФА рассмешил публику после финала ЛЧ

Александер Чеферин чуть не забыл вручить медаль Маркиньосу

Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УЕФА Александер Чеферин допустил забавную ошибку во время церемонии награждения футболистов ПСЖ после финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Функционер поздравил звездного вингера ПСЖ Усмана Дембеле с победой над «Арсеналом» (1:1, 4:3 по пен.) и едва не забыл о капитане парижан Маркиньосе.

Чеферин увлекся разговором с Дембеле и уже собирался покинуть церемонию, однако Усман привел президента в чувство.

Французский вингер обратил внимание Чеферина на Маркиньоса, который ждал свою медаль. Александер лишь посмеялся над ситуацией и быстро направился к капитану, чтобы вручить ему долгожданную награду.

Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
