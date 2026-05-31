ФОТО. Как сборная Украины готовилась к товарищескому матчу с Польшей

31 мая в 18:30 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

Команды, которые не попали на ЧМ-2026, проведут спарринг на Тарчиньски Арене в польском городе Вроцлав.

Этот поединок станет дебютным для итальянца Андреа Мальдеры на посту главного тренера национальной сборной Украины.

Украинская команда провела тренировку 30 мая. Во Львове игроки сборной Украины встретились с представительницами женской национальной команды.

Далее дорога из Львова во Вроцлав заняла 7 часов, и вечером 30 мая Андреа Мальдера и защитник Виталий Миколенко дали предматчевую пресс-конференцию на стадионе во Вроцлаве.

Сине-желтая команда также сыграет 7 июня товарищеский матч против команды Дании.

