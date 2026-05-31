  4. Забарному оставили милый комментарий о ФК Троещина после победы в ЛЧ
31 мая 2026, 01:53
Забарному оставили милый комментарий о ФК Троещина после победы в ЛЧ

Один из подписчиков напомнил защитнику ПСЖ о его футбольном детстве

Защитник сборной Украины и ПСЖ Илья Забарный продолжает получать поздравления после победы в Лиге чемпионов.

Под эмоциональным постом украинца в Instagram, где он показал фотографии с долгожданным трофеем, появились тысячи комментариев от болельщиков, партнеров по команде и футбольных организаций. Однако особое внимание привлекло сообщение одного из украинских фанатов.

«Напиши мне в личку, это Костя из ФК Троещина, если помнишь! Поставьте лайк этому комментарию, пожалуйста, чтобы он увидел. Я играл с ним в Киеве на Троещине в футбол, он был капитаном, ловкий парень. Рад его успеху, а нашим тренером был Юрий Феликсович. Слава Украине», – написал болельщик.

Этот комментарий быстро набрал более сотни лайков и вызвал теплую реакцию среди подписчиков. Многие отметили, что подобные истории напоминают, каким долгим и непростым был путь Забарного – от детских футбольных площадок Киева до победы в самом престижном клубном турнире Европы.

Напомним, после финала Лиги чемпионов Забарный опубликовал серию праздничных фотографий и оставил подпись:

«Покорили Европу. Создали воспоминания на всю жизнь. Это для всех, кто верил в нас. Слава Украине. Ici c'est Paris».

Який же маразм... 
