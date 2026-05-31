МИКОЛЕНКО: «Добирались до стадиона 7 часов. Но есть время восстановиться»
Украинский защитник принял участие в пресс-конференции перед игрой с Польшей
Вечером 30 мая во Вроцлаве состоялась пресс-конференция Андреа Мальдеры, главного тренера сборной Украины.
В ней принял участие защитник украинской команды Виталий Миколенко.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сине-желтая команда на следующий день сыграет товарищеский матч против команды Польши.
Защитник Виталий Миколенко на пресс-конференции рассказал:
«Впечатления как всегда положительные. Познакомились с новым тренерским штабом. Всё как обычно, хорошие впечатления.
Мы сейчас ощущаем себя в шкуре ребят, которые постоянно играют еврокубки. От себя могу сказать, что это нелегко. Но грех жаловаться, мы приехали играть матч за сборную.
В принципе мы добирались семь часов до стадиона сегодня. Это немало перед игрой, но думаю, что у нас есть время восстановиться до завтрашнего вечера. Да, приехали сюда прямо из аэропорта».
ВИДЕО. Пресс-конференция Андреа Мальдеры и Виталия Миколенко во Вроцлаве
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина Забарная не могла поверить в случившееся...
Турецкий «Трабзонспор» начал работу над трансфером вингера сборной Украины
Якшо 5 км в годину, то пройшли 35 км.
Можна лише поспівчувати.
але є час на відновлення...
- - - - -
p.s. Про аеропорт шось не ясно...