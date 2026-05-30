ВИДЕО. Свергли лидера. Воспитанник Динамо забил в иностранной лиге

22-летний украинский полузащитник Илья Скрипник забил за «Гагру» и помог своей команде обыграть лидера чемпионата «Торпедо» Кутаиси в матче 16-го тура чемпионата Грузии.

Украинский футболист уже на второй минуте встречи воспользовался своим шансом и открыл счет.

«Торпедо» быстро ответило забитым мячом, однако вскоре вновь пропустило.

В результате «Гагра» с тремя украинцами обыграла соперника – 2:1. Кроме Скрипника, за «Гагру» сыграли Андрей Андрейчук и Александр Воробей.

После перехода в грузинский клуб Илья провел 30 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Чемпионат Грузии. 16-й тур, 28 мая

«Торпедо» Кутаиси – «Гагра» – 1:2

Голы: Андрич, 15 – Скрипник, 2, Муджири, 21

Удаление: Фелипе Пирес, 90+5

Видео голов и обзор матча: