ВИДЕО. Свергли лидера. Воспитанник Динамо забил в иностранной лиге
Илья Скрипник помог «Гагре» добыть важные три балла
22-летний украинский полузащитник Илья Скрипник забил за «Гагру» и помог своей команде обыграть лидера чемпионата «Торпедо» Кутаиси в матче 16-го тура чемпионата Грузии.
Украинский футболист уже на второй минуте встречи воспользовался своим шансом и открыл счет.
«Торпедо» быстро ответило забитым мячом, однако вскоре вновь пропустило.
В результате «Гагра» с тремя украинцами обыграла соперника – 2:1. Кроме Скрипника, за «Гагру» сыграли Андрей Андрейчук и Александр Воробей.
После перехода в грузинский клуб Илья провел 30 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи.
Чемпионат Грузии. 16-й тур, 28 мая
«Торпедо» Кутаиси – «Гагра» – 1:2
Голы: Андрич, 15 – Скрипник, 2, Муджири, 21
Удаление: Фелипе Пирес, 90+5
Видео голов и обзор матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне возглавили престижный рейтинг CIES
Организация больше не будет прислушиваться к мнению болельщиков при организации подобных боев