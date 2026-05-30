Вингер сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате MLS
Турецкий «Трабзонспор» рассмотрит предложения о трансфере Александра Зубкова летом
Вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков может покинуть Суперлигу после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщило издание Haberts:
«Украинский футболист, сыгравший важную роль в победе в Кубке Турции, привлекает интерес со стороны США. Зубков, который не против продолжить карьеру в другой лиге, отдает приоритет MLS.
«Трабзонспор» рассчитывает получить за украинскую звезду не менее шести миллионов евро в качестве трансферной платы. По имеющимся данным, руководство не намерено рассматривать предложения ниже этой суммы.
Официальные предложения по Зубкову ожидаются позже в течение трансферного окна», – рассказал источник.
В нынешнем сезоне Зубков провел 37 матчей, в которых забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Атлетико» в шуточной форме направил запрос по поводу испанца
Тимур Пузанков и Эдуард Козик провели нынешний сезон в составе «Колоса» из Ковалевки