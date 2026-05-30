  Вингер сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате MLS
Турция
30 мая 2026, 12:12
Вингер сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате MLS

Турецкий «Трабзонспор» рассмотрит предложения о трансфере Александра Зубкова летом

ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков может покинуть Суперлигу после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщило издание Haberts:

«Украинский футболист, сыгравший важную роль в победе в Кубке Турции, привлекает интерес со стороны США. Зубков, который не против продолжить карьеру в другой лиге, отдает приоритет MLS.

«Трабзонспор» рассчитывает получить за украинскую звезду не менее шести миллионов евро в качестве трансферной платы. По имеющимся данным, руководство не намерено рассматривать предложения ниже этой суммы.

Официальные предложения по Зубкову ожидаются позже в течение трансферного окна», – рассказал источник.

В нынешнем сезоне Зубков провел 37 матчей, в которых забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.

