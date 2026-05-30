Пресс-конференция Андреа Мальдеры во Вроцлаве. Смотреть онлайн LIVE
30 мая в 21:45 коуч сборной Украины ответит на вопросы об игре с Польшей
30 мая в 21:45 во Вроцлаве состоится пресс-конференция Андреа Мальдеры, главного тренера сборной Украины.
Сине-желтая команда на следующий день сыграет товарищеский матч против команды Польши.
Украинская сборная проведет спарринг против команды Польши, это будет дебютная игра Мальдеры на тренерском мостике сборной.
Товарищеская игра начнется 31 мая в 18:30 на стадионе Тарчински Арена во Вроцлаве.
Ранее сборная Украины не сумела выйти в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026, уступив в марте команде Швеции (1:3).
После этой неудачи Андреа Мальдера сменил Сергея Реброва на посту наставника сборной Украины.
