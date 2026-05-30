Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пресс-конференция Андреа Мальдеры во Вроцлаве. Смотреть онлайн LIVE
Сборная УКРАИНЫ
30 мая 2026, 10:02 | Обновлено 30 мая 2026, 10:08
53
0

Пресс-конференция Андреа Мальдеры во Вроцлаве. Смотреть онлайн LIVE

30 мая в 21:45 коуч сборной Украины ответит на вопросы об игре с Польшей

30 мая 2026, 10:02 | Обновлено 30 мая 2026, 10:08
53
0
Пресс-конференция Андреа Мальдеры во Вроцлаве. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

30 мая в 21:45 во Вроцлаве состоится пресс-конференция Андреа Мальдеры, главного тренера сборной Украины.

Сине-желтая команда на следующий день сыграет товарищеский матч против команды Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская сборная проведет спарринг против команды Польши, это будет дебютная игра Мальдеры на тренерском мостике сборной.

Товарищеская игра начнется 31 мая в 18:30 на стадионе Тарчински Арена во Вроцлаве.

Ранее сборная Украины не сумела выйти в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026, уступив в марте команде Швеции (1:3).

После этой неудачи Андреа Мальдера сменил Сергея Реброва на посту наставника сборной Украины.

Пресс-конференция Андреа Мальдеры во Вроцлаве. Смотреть онлайн LIVE

По теме:
РОМАНЧУК о вызове в сборную: «Сейчас еще не могу до конца осознать»
«Счастливый». Миколенко эмоционально прокомментировал приезд в Украину
ФОТО. Жена Забарного попала в рейтинг красавиц финала Лиги чемпионов
товарищеские матчи сборная Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Польша - Украина Андреа Мальдера смотреть онлайн пресс-конференция сборная Польши по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Рома не выставляла Довбика на трансфер, он может остаться в Риме
Футбол | 30 мая 2026, 10:17 0
Источник: Рома не выставляла Довбика на трансфер, он может остаться в Риме
Источник: Рома не выставляла Довбика на трансфер, он может остаться в Риме

Будущее украинского нападающего остается неопределенным

В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 30 мая 2026, 07:48 0
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов

Сергей Лапин – о бое Александра с Верховеном

Динамо заняло первое место в Европе. В клубе выступили с заявлением
Футбол | 30.05.2026, 07:32
Динамо заняло первое место в Европе. В клубе выступили с заявлением
Динамо заняло первое место в Европе. В клубе выступили с заявлением
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Футбол | 30.05.2026, 08:23
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
Футбол | 30.05.2026, 06:58
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
29.05.2026, 07:53
Бокс
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
28.05.2026, 08:08 15
Бокс
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 33
Футбол
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 28
Футбол
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 6
Футбол
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
29.05.2026, 04:44 23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем