Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Один из фаворитов Ролан Гаррос отыгрался с 0:2 по сетам и спас 2 матчбола
Ролан Гаррос
30 мая 2026, 00:21 | Обновлено 30 мая 2026, 00:28
270
0

Один из фаворитов Ролан Гаррос отыгрался с 0:2 по сетам и спас 2 матчбола

Каспер Рууд вырвал победу у Томми Пола и пробился в 1/8 финала мейджора в Париже

30 мая 2026, 00:21 | Обновлено 30 мая 2026, 00:28
270
0
Один из фаворитов Ролан Гаррос отыгрался с 0:2 по сетам и спас 2 матчбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

16-й номер мировогор рейтинга АТР Каспер Рууд из Норвегии вырвал путевку в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

В третьем раунде норвежец переиграл Томми Пола (США, ATP 21), отыгравшись с 0:2 по сетам. Встреча завершилась за 4 часа и 47 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Каспер Рууд (Норвегия) [15] – Томми Пол (США) [24] – 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 7:5

В четвертой партии Каспер спас два матчбола на подаче в 10-м гейме. В 12-м гейме пятого сета Рууд сделал решающий брейк с 0:40, избежав супертай-брейка.

Рууд в четвертый раз сыграет в 1/8 финала Ролан Гаррос. Его лучшим результатом в Париже является финал в 2022 и 2023 годах.

Каспер, помимо Пола, также одолел Романа Сафиуллина и Хамада Меджедович. Его следующим соперником будет бразилец Жоау Фонсека, который выбил в третьем круге Новака Джоковича.

После вылета Янника Синнера и Новака Джоковича Рууд является одним из главных фаворитом на трофей Ролан Гаррос наравне с Александром Зверевым, с которым может пересечься в полуфинале.

По теме:
Идет за трофеем? Зверев отдал сет, но пробился в 1/8 финала Ролан Гаррос
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Жоау Фонсека – Новак Джокович. Поражение легенды. Видеообзор матча
Каспер Рууд Томми Пол Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29 мая 2026, 12:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Седьмой номер ATP проиграл матч 1/16 финала Ролан Гаррос после сета 6:0
Теннис | 29 мая 2026, 21:37 2
Седьмой номер ATP проиграл матч 1/16 финала Ролан Гаррос после сета 6:0
Седьмой номер ATP проиграл матч 1/16 финала Ролан Гаррос после сета 6:0

Алекс де Минаур потерпел поражение от Якуба Меншика в матче третьего раунда мейджора

Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Футбол | 29.05.2026, 13:33
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
Футбол | 29.05.2026, 07:22
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
Джокович покинул Ролан Гаррос, проиграв 19-летнему бразильцу с 2:0 по сетам
Теннис | 29.05.2026, 21:58
Джокович покинул Ролан Гаррос, проиграв 19-летнему бразильцу с 2:0 по сетам
Джокович покинул Ролан Гаррос, проиграв 19-летнему бразильцу с 2:0 по сетам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
28.05.2026, 07:27 5
Футбол
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
29.05.2026, 00:28 9
Бокс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 32
Футбол
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
28.05.2026, 10:31 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
28.05.2026, 09:53 2
Бокс
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
29.05.2026, 07:16 38
Футбол
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
28.05.2026, 23:59 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем