Один из фаворитов Ролан Гаррос отыгрался с 0:2 по сетам и спас 2 матчбола

16-й номер мировогор рейтинга АТР Каспер Рууд из Норвегии вырвал путевку в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

В третьем раунде норвежец переиграл Томми Пола (США, ATP 21), отыгравшись с 0:2 по сетам. Встреча завершилась за 4 часа и 47 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Каспер Рууд (Норвегия) [15] – Томми Пол (США) [24] – 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 7:5

В четвертой партии Каспер спас два матчбола на подаче в 10-м гейме. В 12-м гейме пятого сета Рууд сделал решающий брейк с 0:40, избежав супертай-брейка.

Рууд в четвертый раз сыграет в 1/8 финала Ролан Гаррос. Его лучшим результатом в Париже является финал в 2022 и 2023 годах.

Каспер, помимо Пола, также одолел Романа Сафиуллина и Хамада Меджедович. Его следующим соперником будет бразилец Жоау Фонсека, который выбил в третьем круге Новака Джоковича.

После вылета Янника Синнера и Новака Джоковича Рууд является одним из главных фаворитом на трофей Ролан Гаррос наравне с Александром Зверевым, с которым может пересечься в полуфинале.