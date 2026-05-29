Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В ПСЖ намерены совершить суперобмен с Реалом. Готовы к переговорам
Испания
29 мая 2026, 23:24 |
890
1

В ПСЖ намерены совершить суперобмен с Реалом. Готовы к переговорам

Жоау Невеш и Федерико Вальверде могут сменить клубы

29 мая 2026, 23:24 |
890
1 Comments
В ПСЖ намерены совершить суперобмен с Реалом. Готовы к переговорам
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Невеш и Федерико Вальверде

«ПСЖ» нацелился на уругвайского полузащитника «Реала» Федерико Вальверде. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, президент французского гранда Нассер Аль-Хелаифи намерен видеть 26-летенго футболиста в своей команде. В Париже даже готовы предложить обмен на Жоау Невеша.

В текущем сезоне на счету Жоау Невеша 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Вальверде же сыграл 49 матчей, в которых отличился 9 голами и 13 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Моуриньо требует от «Реала» срочный трансфер.

По теме:
Второй после Исака. Гордон перешел в Барселону за 80 млн евро
Трансфер Гордона в Барселону стал 7-м самым дорогим среди англичан
Энтони Гордон стал 7-м самым дорогим приобретением в истории Барселоны
трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 ПСЖ Федерико Вальверде Реал Мадрид Жоау Невеш Нассер Аль-Хелаифи
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Бокс | 29 мая 2026, 04:44 23
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен

Рико не понравилось, как рефери считал нокдаун

Символическая сборная сезона-2025/26 в украинской Премьер-лиге
Футбол | 29 мая 2026, 16:55 21
Символическая сборная сезона-2025/26 в украинской Премьер-лиге
Символическая сборная сезона-2025/26 в украинской Премьер-лиге

Пришло время выделить тех, кто это по праву заслужил

Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 29.05.2026, 08:41
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Бокс | 29.05.2026, 05:44
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Евро-2026 U-17. Турнирные таблицы после 2-го тура: Франция разгромила Данию
Футбол | 29.05.2026, 21:23
Евро-2026 U-17. Турнирные таблицы после 2-го тура: Франция разгромила Данию
Евро-2026 U-17. Турнирные таблицы после 2-го тура: Франция разгромила Данию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
реальний обмін. Можливо, з невеличкою доплатою - тільки хто кому?  
Ответить
0
Популярные новости
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
28.05.2026, 10:31 6
Бокс
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
29.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
29.05.2026, 13:33 6
Футбол
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
29.05.2026, 07:22 6
Футбол
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 5
Футбол
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
29.05.2026, 07:16 38
Футбол
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
29.05.2026, 00:28 8
Бокс
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
28.05.2026, 05:46 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем