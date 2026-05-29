В ПСЖ намерены совершить суперобмен с Реалом. Готовы к переговорам

«ПСЖ» нацелился на уругвайского полузащитника «Реала» Федерико Вальверде. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, президент французского гранда Нассер Аль-Хелаифи намерен видеть 26-летенго футболиста в своей команде. В Париже даже готовы предложить обмен на Жоау Невеша.

В текущем сезоне на счету Жоау Невеша 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Вальверде же сыграл 49 матчей, в которых отличился 9 голами и 13 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Моуриньо требует от «Реала» срочный трансфер.