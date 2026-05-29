МАРКИНЬОС: «Вот почему мы так сильны»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос перед матчем с «Арсеналом» отметил вклад главного тренера Луиса Энрике в успехи команды.

«Важно иметь эту мотивацию. В прошлом году мы показали её на поле. И я думаю, что именно это мы сделали в этом году и хотим сделать на поле. Как только вы почувствуете вкус победы в Лиге чемпионов, вам захочется пережить это снова. Мы хотим воссоздать то чувство и эмоции, которые царили в раздевалке после финала. Мы должны быть полны решимости.

Мы не должны ничего менять, мы должны продолжать в том же духе, нашу подготовку, и у меня те же ощущения, что и в прошлом году.

С тех пор, как Луис Энрике пришел, он внедряет различные стратегии, свою философию… Все это хорошо работает. Именно так убеждают команду, не только словами. Вот почему мы так сильны. Он не просто тактический тренер, он также готовит нас физически и психологически… Он очень разносторонний, все идет гладко, и поэтому он тренер высшего уровня, и я надеюсь, что мы останемся с ним надолго».