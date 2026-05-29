Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКИНЬОС: «Вот почему мы так сильны»
Лига чемпионов
29 мая 2026, 21:47 |
325
0

МАРКИНЬОС: «Вот почему мы так сильны»

Маркиньос высказался перед финалом Лиги чемпионов

29 мая 2026, 21:47 |
325
0
МАРКИНЬОС: «Вот почему мы так сильны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

Защитник «ПСЖ» Маркиньос перед матчем с «Арсеналом» отметил вклад главного тренера Луиса Энрике в успехи команды.

«Важно иметь эту мотивацию. В прошлом году мы показали её на поле. И я думаю, что именно это мы сделали в этом году и хотим сделать на поле. Как только вы почувствуете вкус победы в Лиге чемпионов, вам захочется пережить это снова. Мы хотим воссоздать то чувство и эмоции, которые царили в раздевалке после финала. Мы должны быть полны решимости.

Мы не должны ничего менять, мы должны продолжать в том же духе, нашу подготовку, и у меня те же ощущения, что и в прошлом году.

С тех пор, как Луис Энрике пришел, он внедряет различные стратегии, свою философию… Все это хорошо работает. Именно так убеждают команду, не только словами. Вот почему мы так сильны. Он не просто тактический тренер, он также готовит нас физически и психологически… Он очень разносторонний, все идет гладко, и поэтому он тренер высшего уровня, и я надеюсь, что мы останемся с ним надолго».

По теме:
Луис ЭНРИКЕ: «Это источник мотивации для нас»
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Два травмированных футболиста Арсенала вернутся к финалу Лиги чемпионов
Маркиньос Луис Энрике Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал
Руслан Полищук Источник: RMC Sport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
Футбол | 29 мая 2026, 09:15 11
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда

На игрока претендует «Боруссия» Дортмунд

ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Хоккей | 29 мая 2026, 00:07 19
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира

Нереальная Швейцария, сенсационная Норвегия и Канада против Финляндии

Моуриньо требует от Реала срочный трансфер
Футбол | 29.05.2026, 21:10
Моуриньо требует от Реала срочный трансфер
Моуриньо требует от Реала срочный трансфер
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29.05.2026, 12:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Источник: Моуриньо подписал контракт с Реалом
Футбол | 29.05.2026, 17:30
Источник: Моуриньо подписал контракт с Реалом
Источник: Моуриньо подписал контракт с Реалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
28.05.2026, 07:45 17
Бокс
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 5
Бокс
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
28.05.2026, 05:46 16
Бокс
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
28.05.2026, 07:27 5
Футбол
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
28.05.2026, 13:47 6
Футбол
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
29.05.2026, 07:22 6
Футбол
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
28.05.2026, 14:55 24
Теннис
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
29.05.2026, 13:33 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем