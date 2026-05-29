Источник: Моуриньо подписал контракт с Реалом

Португальский специалист возглавит мадридский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский специалист Жозе Моуринью, который в настоящее время возглавляет лиссабонскую «Бенфику», подписал контракт с мадридским «Реалом», сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, соглашение 63-летнего тренера с королевским клубом будет действовать в течение трех следующих сезонов.

Официальное объявление о назначении Моуринью на должность главного тренера «Реала» ожидается после проведения президентских выборов.

Предыдущим главным тренером «сливочных» был Альваро Арбелоа. Под его руководством «Реал» финишировал на 2-м месте в турнирной таблице Ла Лиги 2025/26, набрав 86 очков в 38 матчах чемпионата Испании. Также клуб вылетел из Кубка Испании, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов.

Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Готуйте 10 млн. компенсації через 3-6 місяців
смішний цей Перес - невдаха останнього десятиліття  Моуріньо (а колись вигрававший на фарті) "вижене" Вінісіуса а за ним ще пятьох і стане там не Реал Мадрид а Реал Овєдо... Правильною дорогою "товарища" Шнуркіса йде
Отличная новость для Барсы👏👏
какая там компенсация за досрочное расторжение?
Людина можливо не з найкращим характером але як спец високого рівня .І в Реал спробуй когось заманити .там працювати важко з зірками 
Можливо " на емоціях " Реал видасть тріумфальний сезон з Моуріньо , але далі може бути серія невдач . Хоча багато буде залежати від літнього підсилення складу .
