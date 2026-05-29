Источник: Моуриньо подписал контракт с Реалом

Португальский специалист Жозе Моуринью, который в настоящее время возглавляет лиссабонскую «Бенфику», подписал контракт с мадридским «Реалом», сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, соглашение 63-летнего тренера с королевским клубом будет действовать в течение трех следующих сезонов.

Официальное объявление о назначении Моуринью на должность главного тренера «Реала» ожидается после проведения президентских выборов.

Предыдущим главным тренером «сливочных» был Альваро Арбелоа. Под его руководством «Реал» финишировал на 2-м месте в турнирной таблице Ла Лиги 2025/26, набрав 86 очков в 38 матчах чемпионата Испании. Также клуб вылетел из Кубка Испании, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов.