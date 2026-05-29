Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Это очень серьезное предложение»

Украинский специалист Анатолий Бессмертный прокомментировал свое назначение в тренерский штаб киевского «Динамо»:

«Мне позвонил Игорь Костюк и предложил поработать вместе. Я подумал и принял предложение. Конечно, очень приятно попасть в такой клуб – с такими большими задачами и выдающейся историей. Это гранд украинского футбола, здесь даже нечего добавить. Конечно, это огромная ответственность.

Сначала я все согласовал с президентом «Виктории» – клуба, в котором работал ранее – Сергеем Бондаренко, меня отпустили без проблем. Я очень благодарен ему, он сказал, что в другой клуб, возможно, и не отпустил бы, но в «Динамо» – без вопросов, потому что он сам болельщик «бело-синих». У нас очень порядочный и хороший президент, прекрасные игроки, замечательные люди в клубе. Все поддержали меня, пожелали успехов и удачи.

Я также очень благодарен болельщикам, которые переживали за нас и поддерживали команду. Поблагодарил всех ребят, всех сотрудников клуба. Для меня большая честь и большая ответственность присоединиться к «Динамо».

Мы с Игорем Владимировичем давно знакомы. Пообщались, обсудили, чего хотим и как видим дальнейшую работу. У нас полное взаимопонимание, наши взгляды совпадают. Я рад помочь команде и тренерскому штабу в достижении целей. Ближе к началу сборов будем уже подробнее говорить о работе. Сейчас идет отпуск, нет смысла что-то говорить заранее, а дальше все станет понятнее.

После отпуска собираемся и начинаем работать. Это очень серьезное предложение, поэтому я все хорошо обдумал, советовался с семьей, друзьями, а главное – с президентом «Виктории». После этого уже принял решение. Для меня главное – быть полезным коллективу и приносить пользу команде».