Мендоса – лучший, чемпион лишь седьмой, в десятке аж трое из Динамо

Sport.ua продолжает давно начатое нелегкое, но благородное дело. На основании оценок, которые наши корреспонденты выставляют футболистам в каждом матче чемпионата, мы затем определяем лучшего игрока сезона. Сначала определяем лучшего игрока первой (осенней) части чемпионата, а затем, по окончанию сезона – определяем лучшего футболиста турнира.

В нынешнем сезоне и на промежуточном финише, и на финише окончательном лучшим неизменно был полузащитник «Кривбасса» Глейкер Мендоза. Как говорится, стабильность – показатель мастерства. Но о мастерстве венесуэльского вингера – чуть позже.

Сейчас же – несколько обязательных процедурных реплик. Окромя главной номинации (лучшего футболиста сезона), мы определяем и лучших игроков в своих амплуа. Опять-таки, на основании средних оценок. Так сказать, для понимания полноты картины.

Если в целом, то картина получилась довольно неожиданной. И более чем интересной. В первую очередь потому она такой неординарной получилась, что безоговорочную победу в главной номинации получил футболист, команда которого финишировала лишь на седьмой позиции.

Интересно, что, раздавая «плюшки» за первую часть сезона, окромя Мендосы, в список десяти лучших попали еще два игрока криворожской команды – Твердохлиб и Задерака. Но в итоговой таблице оказался лишь один венесуэлец.

Ни одного игрока в наш итоговой перечень лучших не номинировал ЛНЗ, хотя на промежуточном финише от черкасской команды в десятке лучших были двое (Оба и Яшари).

Ну и представитель чемпиона в нашем главном рейтинге оказался лишь один (Педринью), да и тот лишь на седьмой позиции. А вот «Динамо», фактически провалившее сезон, в нашу десятку лучших делегировало сразу троих (в целом больше, чем остальные).

Ну, а теперь от общего – к частностям.

Как было сказано выше, лучшим футболистом УПЛ сезона 2025/2026 стал полузащитник «Кривбасса» Глейкер Мендоса. И это как раз тот случай, когда уместно говорить, что награда нашла своего героя.

«Кривбасс» смело можно назвать самой яркой командой минувшего сезона УПЛ. Парадокс, что самая яркая команда в итоге финишировала лишь в середине турнирной таблицы. Хотя, с другой стороны, может, в таком положении вещей и нету противоречия, ибо далеко не всегда яркие команды исправно набирают очки. Скорее, даже наоборот. Но вот то, что запоминаются именно такие коллективы, это факт.

Подобной «яркостью» в минувшем чемпионате не могли похвалиться ни коллективы из призовой тройки, ни «Динамо». На их фоне команда ван Леувена, почти во всех матчах игравшая «без центра поля» и создававшая кучу опасных моментов, смотрелась вроде откровения.

И главным действующим лицом этой команды был Мендоса.

Еще раз отдадим должное селекционерам «Кривбасса» за умение найти на задворках такого бриллианта. Венесуэлец засверкал буквально сразу же. Глейкер оказался лучшим бомбардиром первой части сезона (по системе гол+пас), и на финише сезона по этой же схеме он стал лучшим.

Мендоса выделяется не только заточенностью на атаку, но и умением сыграть в подыгрыше. Даже в прессинговой работе он хорош. Хотя, конечно же, лучше всего парень себя чувствует в атаке. Особенно тогда, когда резко смещается с фланга в центр и наносит неотразимый удар.

Сначала этот футболист играл в аренде за «Кривбасс», а с начала нынешнего года криворожане выкупили его контракт. В зимнее межсезонье было немало слухов о том, что Глейкер может оказаться либо в «Шахтере», либо в «Динамо», либо в «Ботафого». Но он остался в команде ван Леувена. Остался, чтобы, окромя всего прочего, сорвать всем нам крышу в сумасшедшем поединке против «Динамо».

В итоге Мендоса таки перешел в «Шахтер». Заслужил повышения, тут двух мнений быть не может. Очень хочется, чтобы в новом сезоне он не потерялся. Хотя это уже совсем другая история.

Вторым в нашем рейтинге лучших из лучших стал Виталий Буяльский. Достаточно неожиданно, ведь в нашем «зимнем» рейтинге динамовского капитана не было. Ну, оно и неудивительно, ведь лишь после зимних каникул «бело-синие» пришли в себя и выдали очень качественный отрезок. И человек, как никто лучше в нашем чемпионате играющий «между линиями», оказался на высоте.

На третьем месте – тоже сюрприз: полузащитник «Зари» Андушич, играющий связующую роль в команде Виктора Скрипника. «Мужики» в первой части сезона выглядели блекло, а вот во второй части – заметно воспрянули духом. И Неманья в построениях луганской команды играл исключительную роль.

Впрочем, как и Бруниньо в построениях «Карпат». Несмотря на то, что бразилец является игроком середины поля, он еще является и истинным бразильцем: то есть, часто подключается к атакам. Как следствие – на его счету восемь мячей. В зимнее межсезонье он засобирался в «Металлист 1925», однако в последний момент передумал. Может, и не зря, ибо в «Карпатах» он явно на своем месте.

Ну, а Сифуэнтес, он же Хоакин Карлос, он же Хоакинете – безоговорочно лучший и фундаментальный игрок «Эпицентра». Испанский полузащитник дебютанта УПЛ очень высоко котировался и в первой части сезона, и во второй. Так что вовсе неудивительно, что он оказался в нашем рейтинге на столь высокой пятой позиции. Будет удивительно, если испанец не пойдет на повышение.

На шестом месте среди наших лауреатов – дерзкий дебютант. Вчерашний юниор «Карпат» сходу застолбил за собой пост номер один. Назар Домчак стал одним из самых ярких голкиперов сезона. Благодаря в первую очередь надежной игре этого 19-летнего вратаря, «Карпаты» и выдали свою блестящую сухую серию.

И лишь на седьмом итоговом месте оказался представитель «Шахтера». Почему не выше? Ну, может потому, что Арда Туран очень часто тасовал состав. Молодым бразильским звездам «горняков» весьма непросто было адаптироваться, посему ни «яркостью», ни стабильностью они в минувшем сезоне похвалиться не могли. Хотя на этом фоне постоянного «передвижного цирка» Педринью выглядел глыбой.

Один из самых эффективных игроков «Динамо» – Назар Волошин – оказался на восьмом месте. В этом случае все закономерно, ибо на промежуточном финише динамовский вингер был пятым.

Попадание в список лучших защитника – в нашем случае Сарапия – тоже неслучайно, ибо Эдуард, окромя надежности в центе обороны, отличался и неплохой результативностью.

Ну, и замыкает десятку лучших легендарная личность для нашего чемпионата. Пускай Андрей Ярмоленко и не всегда выходит со стартового свистка, но в любом случае его действия максимально направлены на помощь своей команде. Да и, на минуточку, девять забитых мячей в сезоне – очень даже неплохо.

Ну, а теперь о победителях в отдельных номинациях.

Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Домчак

С лучшим вратарем все понятно. Коль Домчак забрался так высоко в общей таблице лучших из лучших, стало быть, он будет лучшим и в своем «профиле». Похоже, у Паламарчука появился достойный оппонент в части реакции при пробитии одиннадцатиметровых ударов. Кстати, Паламарчук среди голкиперов – второй. Совсем неудивительно, ведь ЛНЗ в чемпионате пропустил меньше всех. Олег Билык («Эпицентр») и Александр Сапутин («Заря») в пятерке лучших – из-за ярких сейвов. Как и Валентин Горох, который, кстати, на промежуточном финише был вообще лучшим по нашим оценкам.

Среди защитников лучшим логично оказался Сарапий. Поскольку самая надежная защита была у ЛНЗ, то в нашей пятерке сразу два представителя черкасской команды – Олег Горин и Александр Драмбаев. Есть и два представителя «Шахтера» – Педру Энрике и Валерий Бондарь. А вот на второй позиции – Роман Вантух из «Зари», на счету которого пять мячей.

С полузащитой все проще простого: под предводительством Глейкера Мендосы. И далее по списку нашей главной номинации.

А вот что касается атакующего звена, то в итоговой пятерке не нашлось места лучшему бомбардиру сезона – динамовцу Пономаренко. Хотя и в этой связи есть объективная причина такого, на первый взгляд, необъективного итога: претендентами на победу в нашем плебисците могут считаться лишь те, кто сыграл не менее 20 матчей в сезоне. Матвей провел лишь 15-ть…

Посему лучшим стал капитан «Зари» Будковский. Минувший сезон для ветерана украинского футбола – лучший в карьере. И не только потому, что Филипп забил 12 мячей. Его роль в атакующих построениях команды сложно переоценить.

На последующих местах – яркие представители своих коллективов: Итодо, Сидун (своего рода открытие сезона), Ассинор (немного сбавивший обороты на финише) и Мейреллиш, который наоборот, лишь разыгрался под занавес чемпионата.

Что касается градации украинцев и легионеров, то и в этой связи все логично: смотри десятку лучших. Наш лучший – Виталий Буяльский, «их» лучший – Глейкер Мендоса.

Примерно то же самое можно сказать и о новичках. Коль Андушич из «Зари» оказался на высоком третьем месте «общего» зачета, стало быть, он и лучший среди дебютантов сезона. В списке, окромя «закономерных» Сифуэнтеса и Домчака, оказались и Изаки с Проспером. Если бы Оба не затерялся во второй части сезона в «Шахтере», наверняка был бы выше в рейтинге. И не только в этом.

Среди нестареющих душой и телом – на лобовом месте Андрей Николаевич. С этим все понятно и закономерно. Собственно, в этом списке все закономерно. За исключением позиции Караваева. В нашем «зимнем» рейтинге динамовский защитник был в десятке лучших. Однако в весенней части сезона Александр не был столь эффективным и эффектным.

Среди юных дарований ожидаемо первенствовал Домчак. Места в пятерке для Изаки и Мейреллиша – тоже закономерные. Впрочем, и для Михавко, который давно на слуху. Но вот Ярослав Шевченко из «Кривбасса» – это своего рода открытие. Особенно если учесть тот факт, что нынешний «Кривбасс» делает ставку на латиноамериканцев.

Ну, и среди тех, кто пришел уже по ходу сезона, достаточно неожиданно оказался лучшим Карлос Рохас из «Эпицентра». Опять-таки, отдаем должное «подолянам» за умение работать на периферийном испанском рынке.

Далее – сразу три игрока «Карпат». И тот же Оба, который был в «Шахтере» не так ярок, как в первой части сезона в ЛНЗ.

В завершение – наше ноу-хау: средний балл футболистов каждого клуба, с делением по игровым амплуа. Тут наконец-то первенствовал «Шахтер». Второе место – за вице-чемпионом, а вот третье – за «Металлистом 1925».

Лучшие игроки УПЛ в сезоне-2025/26 по оценкам Sport.ua (не менее 20 матчей)

Ср.оц. Игры 1. Глейкер МЕНДОСА Кривбасс 6,83 26 2. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 6,57 25 3. Неманя АНДЖУШИЧ Заря 6,55 21 4. БРУНИНЬЮ Карпаты 6,50 26 5. ХОАКИНЕТЕ Эпицентр 6,48 30 6. Назар ДОМЧАК Карпаты 6,48 27 7. ПЕДРИНЬЮ Шахтер 6,48 22 8. Назар ВОЛОШИН Динамо 6,46 27 9. Эдуард САРАПИЙ Полесье 6,43 30 10. Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 6,43 22

Вратари

Ср.оц. Игры 1. Назар ДОМЧАК Карпаты 6,48 27 2. Алексей ПАЛАМАРЧУК ЛНЗ 6,34 25 3. Олег БИЛЫК Эпицентр 6,33 26 4. Александр САПУТИН Заря 6,30 23 5. Валентин ГОРОХ Верес 6,30 26

Защитники

Ср.оц. Игры 1. Эдуард САРАПИЙ Полесье 6,43 30 2. Роман ВАНТУХ Заря 6,38 22 3. Олег ГОРИН ЛНЗ 6,38 25 4. Александр ДРАМБАЕВ ЛНЗ 6,38 20 5. ПЕДРУ ЭНРИКЕ Шахтер 6,34 23 6. Валерий БОНДАРЬ Шахтер 6,34 27

Полузащитники

Ср.оц. Игры 1. Глейкер МЕНДОСА Кривбасс 6,83 26 2. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 6,57 25 3. Неманя АНДЖУШИЧ Заря 6,55 21 4. БРУНИНЬЮ Карпаты 6,50 26 5. ХОАКИНЕТЕ Эпицентр 6,48 30 6. ПЕДРИНЬЮ Шахтер 6,48 22

Нападающие

Ср.оц. Игры 1. Филипп БУДКОВСКИЙ Заря 6,41 28 2. Питер ИТОДО Металлист 1925 6,32 26 3. Вадим СИДУН Эпицентр 6,26 29 4. Марк АССИНОР ЛНЗ 6,25 28 5. ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ Шахтер 6,23 20

Украинцы

Ср.оц. Игры 1. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 6,57 25 2. Назар ДОМЧАК Карпаты 6,48 27 3. Назар ВОЛОШИН Динамо 6,46 27 4. Эдуард САРАПИЙ Полесье 6,43 30 5. Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 6,43 22

Иностранцы

Ср.оц. Игры 1. Глейкер МЕНДОСА Кривбасс 6,83 26 2. Неманя АНДЖУШИЧ Заря 6,55 21 3. БРУНИНЬЮ Карпаты 6,50 26 4. ХОАКИНЕТЕ Эпицентр 6,48 30 5. ПЕДРИНЬЮ Шахтер 6,48 22

Новички

Ср.оц. Игры 1. Неманя АНДЖУШИЧ Заря 6,55 21 2. ХОАКИНЕТЕ Эпицентр 6,48 30 3. Назар ДОМЧАК Карпаты 6,48 27 4. ИЗАКИ Шахтер 6,39 24 5. Проспер ОБА ЛНЗ/Шахтер 6,36 26

Ветераны (на начало чемпионата не менее 33 лет)

Ср.оц. Игры 1. Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 6,43 22 2. Филипп БУДКОВСКИЙ Заря 6,41 28 3. Алексей ПАЛАМАРЧУК ЛНЗ 6,34 25 4. Александр КАРАВАЕВ Динамо 6,27 22 5. Артем ШАБАНОВ Металлист 1925 6,27 29

Юниоры (на конец чемпионата меньше 20 лет)

Ср.оц. Игры 1. Назар ДОМЧАК Карпаты 6,48 27 2. ИЗАКИ Шахтер 6,39 24 3. ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ Шахтер 6,23 20 4. Ярослав ШЕВЧЕНКО Кривбасс 6,11 26 5. Тарас МИХАВКО Динамо 6,09 26

Джокеры* (не менее 9 матчей)

Ср.оц. Игры 1. Карлос РОХАС Эпицентр 6,64 11 2. Ксебер АЛЬКАИН Карпаты 6,42 14 3. Виталий ХОЛОД Карпаты 6,35 10 4. Проспер ОБА Шахтер 6,30 11 5. Бабукар ФААЛ Карпаты 6,30 10

* пришли в команду после 1 октября 2025 года.

Средний балл клубов в сезоне-2025/26 (по оценкам Sport.ua)

В З П Н Ср. 1. Шахтер 6,23 6,22 6,29 6,48 6,29 2. ЛНЗ 6,25 6,29 6,18 6,20 6,22 3. Металлист 1925 6,18 6,21 6,19 6,26 6,20 4. Кривбасс 6,16 6,07 6,31 6,16 6,20 5. Полесье 6,18 6,12 6,23 6,10 6,18 6. Заря 6,33 6,19 6,13 6,19 6,17 7. Динамо 5,85 6,02 6,29 6,28 6,17 8. Эпицентр 6,32 6,01 6,15 6,12 6,11 9. Карпаты 6,42 6,10 5,97 6,02 6,09 10. Колос 6,23 6,12 6,07 6,00 6,08 11. Верес 6,27 5,99 5,98 5,99 6,02 12. Оболонь 6,10 5,94 5,90 5,98 5,94 13. Кудровка 5,96 5,78 5,98 5,74 5,89 14. Александрия 5,87 5,67 5,85 5,85 5,82 15. Рух 5,83 5,78 5,73 5,70 5,72 16. Полтава 5,77 5,65 5,71 5,71 5,69

В - вратари, З - защитники, П - полузащитники, Н - нападающие.