ПСЖ остался 1 гол до повторения рекорда результативности в одном сезоне ЛЧ

Французский ПСЖ находится лишь в 1 забитом мяче от повторения рекорда результативности в одном сезоне Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

В активе парижан 44 гола в сезоне 2025/26, что на один меньше, чем забила Барселона в сезоне 1999/00 (45).

Напомним, что ПСЖ может повторить или превзойти достижение каталонцев в финальном матче сезона 2025/26 против Арсенала.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов