ПСЖ остался 1 гол до повторения рекорда результативности в одном сезоне ЛЧ
Вспомним топ-10 команд с наибольшим количеством голов в одном сезоне ЛЧ/Кубка европейских чемпионов
Французский ПСЖ находится лишь в 1 забитом мяче от повторения рекорда результативности в одном сезоне Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.
В активе парижан 44 гола в сезоне 2025/26, что на один меньше, чем забила Барселона в сезоне 1999/00 (45).
Напомним, что ПСЖ может повторить или превзойти достижение каталонцев в финальном матче сезона 2025/26 против Арсенала.
Команды с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов
- 45 – Барселона (1999/00)
- 44 – ПСЖ (2025/26)
- 43 – Бавария (2019/20)
- 43 – Барселона (2024/25)
- 42 – ПСЖ (2024/25)
- 41 – Реал (2013/14)
- 41 – Ливерпуль (2017/18)
- 39 – Бавария (2025/26)
- 36 – Реал (2011/12)
- 36 – Реал (2016/17)
