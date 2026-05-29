Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ остался 1 гол до повторения рекорда результативности в одном сезоне ЛЧ
Лига чемпионов
29 мая 2026, 13:03 |
199
0

ПСЖ остался 1 гол до повторения рекорда результативности в одном сезоне ЛЧ

Вспомним топ-10 команд с наибольшим количеством голов в одном сезоне ЛЧ/Кубка европейских чемпионов

29 мая 2026, 13:03 |
199
0
ПСЖ остался 1 гол до повторения рекорда результативности в одном сезоне ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский ПСЖ находится лишь в 1 забитом мяче от повторения рекорда результативности в одном сезоне Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

В активе парижан 44 гола в сезоне 2025/26, что на один меньше, чем забила Барселона в сезоне 1999/00 (45).

Напомним, что ПСЖ может повторить или превзойти достижение каталонцев в финальном матче сезона 2025/26 против Арсенала.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов

  • 45 – Барселона (1999/00)
  • 44 – ПСЖ (2025/26)
  • 43 – Бавария (2019/20)
  • 43 – Барселона (2024/25)
  • 42 – ПСЖ (2024/25)
  • 41 – Реал (2013/14)
  • 41 – Ливерпуль (2017/18)
  • 39 – Бавария (2025/26)
  • 36 – Реал (2011/12)
  • 36 – Реал (2016/17)
По теме:
Романо подтвердил. Ливерпуль потеряет одного из самых дорогих игроков
Самый громкий трансфер лета? Барселона сделала предложение по Альваресу
ПСЖ определился с заявкой на финал Лиги чемпионов. Где Забарный?
Лига чемпионов статистика ПСЖ Арсенал Лондон ПСЖ - Арсенал Барселона Бавария Реал Мадрид Ливерпуль
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Хоккей | 29 мая 2026, 00:07 19
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира

Нереальная Швейцария, сенсационная Норвегия и Канада против Финляндии

Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Футбол | 29 мая 2026, 07:16 30
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии

УЕФА проигнорировал призывы УАФ относительно фейковых «Шахтера» и «Зари»

В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
Футбол | 29.05.2026, 07:22
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о переходе Конопли в чемпионат Германии
Футбол | 29.05.2026, 11:07
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о переходе Конопли в чемпионат Германии
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о переходе Конопли в чемпионат Германии
Украинский тренер: «Если бы не Шахтер, этого игрока забрало бы Динамо»
Футбол | 29.05.2026, 10:06
Украинский тренер: «Если бы не Шахтер, этого игрока забрало бы Динамо»
Украинский тренер: «Если бы не Шахтер, этого игрока забрало бы Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 5
Футбол
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
27.05.2026, 09:13 10
Футбол
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
29.05.2026, 04:44 21
Бокс
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
28.05.2026, 14:55 24
Теннис
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
27.05.2026, 09:36 16
Футбол
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
28.05.2026, 10:31 3
Бокс
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 4
Бокс
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем