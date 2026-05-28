Букмекеры назвали победителя Ролан Гаррос после вылета Синнера

28 мая 2026 года итальянский теннисист Янник Синнер (ATP 1) проиграл Хуану Мануэлю Черундоло (ATP 56) во втором круге «Ролан Гаррос» и выбыл из турнира.

Итальянец считался однозначным фаворитом турнира, особенно учитывая, что из соревнований из-за травм снялся второй теннисист мирового рейтинга, испанец Карлос Алькарас.

После вылета Янника Синнера букмекеры обновили коэффициенты на победителя Ролан Гаррос. Главным претендентом на трофей стал Каспер Рууд – его успех оценивают коэффициентом 2,75. Также в топ-3 фаворитов вошли Новак Джокович (3,50) и Алекс де Минаур (5,00).

Топ-8 фаворитов на победу на Ролан Гаррос 2026: