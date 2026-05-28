  4. Букмекеры назвали победителя Ролан Гаррос после вылета Синнера
28 мая 2026, 19:48 | Обновлено 28 мая 2026, 20:01
Фаворитом турнира стал Каспер Рууд

28 мая 2026 года итальянский теннисист Янник Синнер (ATP 1) проиграл Хуану Мануэлю Черундоло (ATP 56) во втором круге «Ролан Гаррос» и выбыл из турнира.

Итальянец считался однозначным фаворитом турнира, особенно учитывая, что из соревнований из-за травм снялся второй теннисист мирового рейтинга, испанец Карлос Алькарас.

После вылета Янника Синнера букмекеры обновили коэффициенты на победителя Ролан Гаррос. Главным претендентом на трофей стал Каспер Рууд – его успех оценивают коэффициентом 2,75. Также в топ-3 фаворитов вошли Новак Джокович (3,50) и Алекс де Минаур (5,00).

Топ-8 фаворитов на победу на Ролан Гаррос 2026:

Дмитрий Вус
Я  бы тоже на Рууда сейчас ставил,но хер пойми,что у него там со здоровьем,у него вроде были мед.тай аут против рашиста.. Де Минаур на грунте вообще не то пальто, Джокович не факт,что Фонсеку пройдет,а вот Пол вполне интересно зарядить сейчас небольшую сумму кеф вкусный..
А де Зверєв?
Да какой там Де Минут, ага Рублев как же...
