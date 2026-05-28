  4. Определена соперница Олейниковой в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
28 мая 2026, 17:10 | Обновлено 28 мая 2026, 17:20
Определена соперница Олейниковой в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026

Александра встретится с Дианой Шнайдер, которая выбила Маккартни Кесслер

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 65) получила соперницу в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

В третьем раунде украинка встретится с 25-й «нейтральной» сеяной Дианой Шнайдер (WTA 23), которая во втором круге одолела Маккартни Кесслер (США, WTA 48) за 1 час и 39 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Диана Шнайдер [25] – Маккартни Кесслер (США) – 7:6 (7:3), 6:1

Шнайдер и Кесслер провели первое очное противостояние. Диана, помимо Маккартни, на Ролан Гаррос также выиграла у Ренаты Сарасуа.

Олейникова ранее ни разу не играла против Шнайдер. Александра в столице Франции выбила Елену Приданкину и Кимберли Биррелл.

Сподіваюсь, що безпрапорна буде додатковим стимулом "винести сміття з корту"
з одного боку вихід в третє коло це вже великий успіх для Олійникової, тому можна сказати що завдання-мінімум вона вже виконала і навіть перевиконала, але з іншого боку Шнайдер росіянка, тому це дуже принципова суперниця для Олійникової. Але тут вже буде вкрай важко виграти, все-таки Шнайдер по рейтингу значно вище
Тим часом Сашко у парі виграла 1 сет!
