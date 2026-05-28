  Волшебная бровь Анчелотти. Почему Бразилия выиграет ЧМ-2026?
28 мая 2026, 18:13 | Обновлено 28 мая 2026, 18:14
Волшебная бровь Анчелотти. Почему Бразилия выиграет ЧМ-2026?

Текст, который очень понравился бы Винисиусу

Getty Images/Global Images Ukraine

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

В 1932 году бразильцы попали на Олимпийские игры исключительно благодаря кофе. Богатая на этот продукт страна была тогда бедна на деньги, поэтому отправилась на соревнования без последних – зато с мешками кофе. Продавала по дороге, благодаря чему и заработала средства на участие. Еще почти 100 лет назад кофе приносил спортивный успех Бразилии. Прошло много времени, а страна до сих пор выращивает зерна для этого напитка едва ли не лучше всех в мире. А в 2026, если все пойдет по плану, Бразилия установит 6-летний рекорд по производству кофе. Прогнозируется рост на 15–20% по сравнению с 2025 годом. Успешный кофейный год для успешной кофейной страны. Возможно, знак? Однажды урожайный кофейный сезон уже совпал с удачным спортивным годом для Бразилии. Тогда зерна росли хорошо, а бразильская делегация превзошла ожидания и совершила то, что на первый взгляд казалось невозможным. И сейчас зерна тоже растут как надо…

Но кофе, конечно, не выиграет для Бразилии ЧМ. Кто и что поможет команде это сделать? Разбираемся в абзацах ниже. Must read материал для всех футбольных романтиков.

Не только атака

«Вы забьете нам столько, сколько сможете, а мы вам – столько, сколько захотим», – говорил легендарный Пеле еще много лет назад. И это стало философией сборной Бразилии. Поэтому на каждый новый крупный турнир она приезжала не просто выигрывать – а делать это благодаря качеству собственной атаки. Почти всегда имела главных звезд именно в передней линии. В защите играли менее талантливые. Менее попсовые. Менее популярные. Менее известные. Менее статусные. И даже те тяготели к атаке: чего только стоит левый защитник Марсело? Но в 2026 году невозможно выигрывать турниры только атакой. Поэтому «Бавария» и «Барселона» не в финале ЛЧ, а «ПСЖ» и «Арсенал» – да. Поэтому клубы тратят все больше денег на вратарей. В одном из полуфиналов ЛЧ лучшим футболистом был Пачо. Лидер «Арсенала» – скорее Габриэл, чем Сака. Сборная Испании победила на Евро без бомбардира, зато с топ-выступлением Симона. Могу продолжать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл и Маркиньос – лидеры обороны Арсенала и ПСЖ

Иметь надежных защитников – уже необходимость, а не прихоть. И Бразилия наконец отправляется на крупный турнир с топ-защитой. Уже упомянутый Габриэл. Бремер. Маркиньос. Возможно, прямо сейчас это самая сильная тройка центральных защитников среди всех сборных мира. В воротах – Алиссон и Эдерсон. В опорной зоне – Фабиньо, Каземиро, Гимараеш. Прошли времена, когда Бразилия должна была забивать 2, 3 и 4 гола, чтобы побеждать. Нет, теперь она способна время от времени обыгрывать соперников со счетом 1:0, если понадобится. 3 из 4 ее последних побед в официальных матчах – без пропущенных голов. Этой весной Бразилия встречалась в товарищеском матче с Францией и допустила лишь 3 удара в створ собственных ворот и 7 в целом. Эта сборная знает, что такое баланс. Не полетит вперед всем составом. В эпоху прагматичных чемпионов у нее есть надежные защитники, чтобы быть эффективной и в таком сценарии. Бразилия больше не только о голах, и это замечательно.

Нападающий

В 2022 году на острие атак сборной на ЧМ играл Ришарлисон – сильный футболист, но так себе бомбардир. В свой лучший сезон в АПЛ он забил 13 голов. Нападающий специализируется на памятных и красивых голах, а еще – на упущенных топ-моментах. Просто такой тип форварда, ничего не поделаешь. В 2018 году Бразилия рассчитывала на голы… Жезуса. Тот тогда не был столь травматичным, как сейчас, но и топовыми бомбардирскими достижениями не славился. Лучший его год в АПЛ – 14 точных ударов по воротам соперников. То есть у Бразилии турнир за турниром были те, кто создавал много моментов, но способного их реализовать нападающего – нет. Она переиграла в футбол в 2018 и 2022 годах Бельгию и Хорватию соответственно. Но Жезус. Но Ришарлисон. И никакое «золотое» поколение не поможет, если просто не способно затолкать мяч в ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тьяго

Теперь есть человек, который это сделает. Речь об Игоре Тьяго из «Брентфорда». Да, из состава лишь середняка АПЛ – но с 22 голами в чемпионате в первом же сезоне. И, что важно, абсолютно каждый свой мяч бразилец забил из пределов штрафной площадки, почти все – из ее центра. Ограниченный игрок. Футболист-функция. Даже близко не Кейн. Но тот, кто точно знает свою работу. Тот, кто понимает, где должен находиться на поле во время атаки, чтобы быть полезным своей команде. Сборная Бразилии с ним наконец получит ориентир в чужой штрафной площадке. Фланговые футболисты будут знать, что кросс – хорошее решение. В матче плей-офф, когда сборная не будет вылезать из штрафной площадки соперника, Тьяго получит свой шанс – и реализует его. Потому что он породистый нападающий. Как в старые добрые времена. Каких давно не было в сборной Бразилии. Возможно, именно этого и не хватало.

Анчелотти

В «Баварии», когда Карло стоял у руля, футболисты тайно собирались вместе, чтобы дополнительно тренироваться. Потому что Анчелотти был слишком расслаблен. Давал слишком много свободы. Не настаивал на дисциплине. Был скорее воспитателем и наставником, чем тренером. Немцам это не понравилось – а в «Реале» этот подход помог Карло после его возвращения в Мадрид выиграть ЛЧ. И не одну. Потому что важен не только стиль тренера – но и то, какая у него команда. Опыт Анчелотти в столице Испании доказал, что его состав мечты – из творческих футболистов. Таких, которым не нужно много тактических указаний – просто найди слова, чтобы направить и подбодрить, в крайнем случае подними бровь, а дальше они сами. А именно такая специфика работы в сборных, где нет времени много тренировать и усложнять. Приходится отдавать все на откуп футболистам и верить, что те будут играть за тебя. За доброго Анчелотти будут. Тем более свободолюбивые бразильцы, для которых разрешение творить на поле – проявление высочайшего уровня понимания со стороны тренера.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Вини в сборной и в клубе – совершенно разные футболисты. Аж вспоминается тот легендарный мем с двумя собачками. Но… а точно ли этот аргумент актуален сейчас, в 2026 году? Вингеру «Реала» нужен тренер-няня, который будет регулярно напоминать ему о том, насколько его любит, насколько в него верит и насколько он лучший из всех лучших в этом расистском мире. Таких в жизни Вини было пока только двое – Анчелотти и Арбелоа. У обоих он играл хорошо. У обоих показывал результат. Именно под руководством Карло выиграл для «Реала» ЛЧ несколько лет назад. Тогда был безусловно лучшим в составе. Лучшим в плей-офф. А в Бразилии Винисиус такой поддержки никогда не имел. Тренеры сборной не могли или не хотели найти к нему подход. Поэтому он и не впечатлял под руководством ни одного из них. У него нет не то что убедительной – даже просто приличной статистики. Нужен правильный тренер.

Теперь есть Анчелотти. С Алонсо во главе Вини оформлял голевое действие каждые 146 минут, с Арбелоа – каждые 106, с Карло – каждые 104. Почувствуйте разницу. И не скажете же, что Хаби – слабее тренер, чем Альваро. Нет. Потому что Вини не нужен сильный наставник – только тот, кто в него поверит. Так, как верил Карло, в него пока больше никто в мире не верил. Именно с Анчелотти во главе Вини превратился в одного из лучших. А до этого был тем, кто не умеет бить по воротам и кому Бензема просит не отдавать пас. Очевидно, у футболиста и тренера хорошие отношения. Поэтому Вини будет играть за него. А еще – за себя и Золотой мяч. Потому что желание доказать миру, что он достоин, никуда не исчезло. Амбиции до сих пор с Вини. А вот депрессивного мадридского фона не будет. И на трибунах меньше расистов. И соперники в группе на самом деле даже легче, чем у «Реала» в чемпионате Испании. Вини будет забивать. Танцевать. Выигрывать матчи. Его не любят – но он может стать героем.

Фавориты

Бразилия отправляется на турнир в как никогда комфортном положении. Во-первых, на нее не ставят. Главные фавориты соревнования – другие сборные. Едва ли не впервые за последние десятилетия бразильцев не считают лучшими. Не списывают со счетов, но отдают предпочтение их конкурентам. Если раньше не получалось именно из-за давления – теперь его не будет. Во-вторых, на турнире нет явного фаворита. Какая сборная сейчас самая сильная в мире? Англия на первом крупном турнире Тухеля? Франция с токсичным Мбаппе? Испания с подростком в качестве главной звезды? У каждой большой сборной что-то может пойти не так. Ни одна не выглядит слишком убедительно. А еще у нас есть совсем свежие примеры последних Евро и мундиаля, когда победили Испания и Аргентина соответственно – не главные фавориты соревнований. Бразилия может пойти их путем. Избежать лишних разговоров о себе в СМИ и давления, победить проблемных соперников и поднять кубок над головой. Звучит реалистично, разве нет?

Неймар

Getty Images/Global Images Ukraine

Может ли Неймар быть полезен Бразилии на поле? Честно говоря, я в это не верю. Он слишком часто был не в форме. Слишком долго не блистал в важных матчах. Слишком легко получает травмы – будет чудом, если избежит их на мундиале. Но кто сказал, что Неймару вообще обязательно играть в футбол, чтобы быть полезным? Это человек-эпоха. Человек-легенда. Трудно спорить с тем, что именно Неймар – главный талант Бразилии последних десятилетий. Никто в 2010-х не делал с защитниками то, что делал он, настолько эффектно. А еще он забил за сборную больше голов, чем любой другой футболист в истории этой команды. Он живая легенда. Если большая сборная отправляется на большой турнир, то ей нужен на нем большой футболист. К сожалению для Вини и Рафиньи, это Неймар. Даже сейчас. Даже несмотря на последние годы. Неймар был бы полезен даже как талисман.

Но его роль – потенциально даже больше. На ЧМ в 2022 году Аргентина выиграла кубок, кроме прочего, для Месси. Возможно, в первую очередь – именно для него и ради него. Футболисты объединились, чтобы расставить все точки над «і» и сделать Лео единолично лучшим в истории. Превзошли ожидания. Прыгнули выше головы. И все из-за уважения к легенде и такой, на самом деле, довольно специфической мотивации. Так вот: а почему бы Анчелотти и Бразилии не разыграть ту же карту? Неймар в своей карьере так и не выиграл ЧМ. Самый талантливый в поколении остался без этого заветного кубка. Ней в заявке – это призыв к чувству справедливости внутри каждого футболиста в составе. Чтобы каждый играл не только за себя, за родину, за тренера – но и за Неймара. Который заслужил. Который настрадался. Который прошел долгий путь и очень хотел.

И сейчас наконец может получить желаемое. Тогда, когда уже не является лидером команды. Когда его лучшие годы прошли. Когда его вызвали в сборную не за футбол, а за былые заслуги. Это была бы красивая история. А футболу такие всегда были по душе.

Друже, ну яка Бразилія подивись на їх склад, це взагалі хто такі? На Неймарі вже стільки татуїровок, що він ледь по полю повзає.)
А чому Бразилія має виграти чемпіонат світу?😼 Надія бразильців хіба що на тренерський хист Карло Анчелотті й на те, що решта фаворитів вилетять на більш ранніх стадіях
яся, шо ти куриш? яка бразилія переможець чс? тут четвертьфінал потолок, і виліт від європейської збірної, не здивуюся навіть якщо від не топової, умовних бельгії, нідерландів. кароч,як казав класик- "та це ж було вже"
По-перше, Неймар - не заслужив! ДН сестри для нього важливіше за футбол)
 По-друге, Бразилія і уникне зайвих розмов у СМІ - звучить як сюр, нонсенс)) Ми вже, тільки, і чуємо про пафосне оголошення складу, про травми Нея і, впевнений, ще кофейників буде в стрічці новин аж занадто багато))
Давайте дождёмся 1/16. И потом будем гадать.
