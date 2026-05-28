Феникс-Мариуполь едва не исчез с футбольной карты Украины
Команда сохранила место в Первой лиге на следующий сезон
Как стало известно Sport.ua, в случае понижения в классе «Феникс-Мариуполь» мог прекратить свое существование. Инвесторы не были заинтересованы в содержании команды Второй лиги. К счастью, подопечным Максима Фещука удалось сохранить «прописку».
По имеющейся информации, в заключительном 30 туре Первой лиги «Феникс-Мариуполь» в поединке с «Викторией» будет пытаться улучшить свое положение. Хотя ему не смогут помочь ведущие игроки Денис Балан, травмированные Назар Балаба и дисквалифицированный Александр Черноморец.
Еще один игрок с опытом выступлений в УПЛ Павел Ориховский после повреждения уже тренируется в общей группе.
Календарный поединок Феникс-Мариуполь – Виктория состоится во Львове 1 июня.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
