  4. Феникс-Мариуполь едва не исчез с футбольной карты Украины
Украина. Первая лига
28 мая 2026, 14:17 | Обновлено 28 мая 2026, 14:18
Феникс-Мариуполь едва не исчез с футбольной карты Украины

Команда сохранила место в Первой лиге на следующий сезон

ФК Феникс-Мариуполь

Как стало известно Sport.ua, в случае понижения в классе «Феникс-Мариуполь» мог прекратить свое существование. Инвесторы не были заинтересованы в содержании команды Второй лиги. К счастью, подопечным Максима Фещука удалось сохранить «прописку».

По имеющейся информации, в заключительном 30 туре Первой лиги «Феникс-Мариуполь» в поединке с «Викторией» будет пытаться улучшить свое положение. Хотя ему не смогут помочь ведущие игроки Денис Балан, травмированные Назар Балаба и дисквалифицированный Александр Черноморец.

Еще один игрок с опытом выступлений в УПЛ Павел Ориховский после повреждения уже тренируется в общей группе.

Календарный поединок Феникс-Мариуполь – Виктория состоится во Львове 1 июня.

инсайд чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Феникс-Мариуполь Денис Балан Назар Балаба Александр Черноморец Павел Ориховский Максим Фещук
Андрей Писаренко
