Моуриньо требует, чтобы Реал выставил на трансфер известного футболиста

Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао может покинуть чемпионат Испании после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил El Nacional.

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо возглавит королевский клуб в ближайшее время и заменит на этой должности Альваро Арбелоа.

Будущий наставник «Реала» сообщил, что 26-летний футболист не входит в его планы из-за постоянных проблем с травмами. «Особенный» потребовал выставить бразильца на трансфер.

В услугах Милитао заинтересован французский ПСЖ, который предложил за переход защитника 35 миллионов евро. В Мадриде отказали парижанам, так как оценивают своего футболиста в 65 млн.

В нынешнем сезоне Эдер провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал один ассист. Контракт защитника с «Реалом» истекает в июне 2028 года.