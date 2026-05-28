Моуриньо требует, чтобы Реал выставил на трансфер известного футболиста
Будущий тренер королевского клуба не заинтересован в услугах защитника Эдера Милитао
Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао может покинуть чемпионат Испании после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил El Nacional.
Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо возглавит королевский клуб в ближайшее время и заменит на этой должности Альваро Арбелоа.
Будущий наставник «Реала» сообщил, что 26-летний футболист не входит в его планы из-за постоянных проблем с травмами. «Особенный» потребовал выставить бразильца на трансфер.
В услугах Милитао заинтересован французский ПСЖ, который предложил за переход защитника 35 миллионов евро. В Мадриде отказали парижанам, так как оценивают своего футболиста в 65 млн.
В нынешнем сезоне Эдер провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал один ассист. Контракт защитника с «Реалом» истекает в июне 2028 года.
🚨 José Mourinho is reportedly pushing Real Madrid to CASH IN on Éder Militão this summer following his ongoing injury problems.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 27, 2026
PSG would be interested in signing the Brazilian defender, but their opening verbal €35M offer is currently well below Madrid’s €60M valuation. 👀… pic.twitter.com/8UOYbQo4em
