  Моуриньо требует, чтобы Реал выставил на трансфер известного футболиста
28 мая 2026, 13:37
Моуриньо требует, чтобы Реал выставил на трансфер известного футболиста

Будущий тренер королевского клуба не заинтересован в услугах защитника Эдера Милитао

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер Милитао

Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао может покинуть чемпионат Испании после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил El Nacional.

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо возглавит королевский клуб в ближайшее время и заменит на этой должности Альваро Арбелоа.

Будущий наставник «Реала» сообщил, что 26-летний футболист не входит в его планы из-за постоянных проблем с травмами. «Особенный» потребовал выставить бразильца на трансфер.

В услугах Милитао заинтересован французский ПСЖ, который предложил за переход защитника 35 миллионов евро. В Мадриде отказали парижанам, так как оценивают своего футболиста в 65 млн.

В нынешнем сезоне Эдер провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал один ассист. Контракт защитника с «Реалом» истекает в июне 2028 года.

Реал Мадрид Эдер Милитао Жозе Моуриньо ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
начались заскоки
Ответить
+1
пішла жара 
Ответить
0
Уже бы хоть определились. Он то Сундукова продает,то игроков Реала
Ответить
0
