  4. Лучшим ассистентом УПЛ-2025/26 стал Александр Пихаленок
28 мая 2026, 13:01
Лучшим ассистентом УПЛ-2025/26 стал Александр Пихаленок

В минувшем сезоне хавбек «Динамо» сделал 10 голевых передач

ФК Динамо. Александр Пихаленок (слева)

Второй год подряд лучшим ассистентом УПЛ 7-й раз за последние 20 лет стал игрок «Динамо» – Александр Пихаленок. В минувшем сезоне 29-летний полузащитник киевлян сделал 10 голевых передач в 29 проведенных матчах. Стоит отметить, что в ЧУ-2022/23, защищая цвета «Днепра-1», Пихаленок также первенствовал в данной номинации, причем тоже с 10-ю «ассистами». Ранее дважды становился лучшим ассистентом чемпионата только Тайсон (в УПЛ-2018/19 и 2019/20).

В верхней части исторической табели о рангах, которая берет начало с сезона-2004/05, когда более-менее тщательно стали подсчитывать результативные пасы, произошло ряд изменений. Андрей Ярмоленко, добавив один пункт к своему показателю, с 62-я голевыми передачами занимает по-прежнему третье место в топ-10 ассистентов. А вот Виталий Буяльский и Александр Караваев, прибавив соответственно 7 и 6 баллов, вошли в первую десятку и делят теперь 8-ю строчку рейтинга с 46-ю «ассистами».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие ассистенты УПЛ-2025/26

Игрок

Клуб

ГП

И

1.

Александр ПИХАЛЕНОК

Динамо

10

29

2.

Глейкер МЕНДОСА

Кривбасс

9

26

3.

Назар ВОЛОШИН

Динамо

8

27

4.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

7

25

5.

Егор ТВЕРДОХЛЕБ

Кривбасс/ЛНЗ

7

26

6.

Александр КАРАВАЕВ

Динамо

6

22

ПЕДРИНЬЮ

Шахтер

6

22

8.

Алексей ГУЦУЛЯК

Полесье

6

25

9.

ХОАКИНЕТЕ

Эпицентр

6

30

Игроки Динамо, становившиеся лучшими ассистентами чемпионата за последние 20 лет

Сезон

Игрок

Возраст

ГП

И

2006/07

Сергей РЕБРОВ

33 года

7

17

2008/09

Артем МИЛЕВСКИЙ

24 года

8

24

2014/15

Джермейн ЛЕНС

27 лет

11

21

2015/16

Андрей ЯРМОЛЕНКО

26 лет

12

23

2016/17

Николай МОРОЗЮК

29 лет

10

28

2024/25

Николай ШАПАРЕНКО

26 лет

8

23

2025/26

Александр ПИХАЛЕНОК

29 лет

10

29

Лучшие ассистенты УПЛ за историю (начиная с сезона 2004/05)

Игрок

Клубы

ГП

1.

Дарио СРНА

Шахтер

88

2.

ТАЙСОН

Металлист/Шахтер

68

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

62

4.

МАРЛОС

Металлист/Шахтер

52

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр/Таврия/Черноморец/ Металлист

52

6.

Руслан РОТАНЬ

Днепр/Динамо

50

7.

Желько ЛЮБЕНОВИЧ

Кривбасс/Таврия/ Александрия/Заря

47

8.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо/Говерла

46

Александр КАРАВАЕВ

Севастополь/Заря/Динамо

46

10.

Александр ГЛАДКИЙ

Харьков/Шахтер/Днепр/Карпаты/

44

Динамо/Черноморец/Заря

Артем МИЛЕВСКИЙ

Динамо

44

Максим ШАЦКИХ

Динамо/Арсенал/Говерла

44

