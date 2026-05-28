Лучшим ассистентом УПЛ-2025/26 стал Александр Пихаленок
В минувшем сезоне хавбек «Динамо» сделал 10 голевых передач
Второй год подряд лучшим ассистентом УПЛ 7-й раз за последние 20 лет стал игрок «Динамо» – Александр Пихаленок. В минувшем сезоне 29-летний полузащитник киевлян сделал 10 голевых передач в 29 проведенных матчах. Стоит отметить, что в ЧУ-2022/23, защищая цвета «Днепра-1», Пихаленок также первенствовал в данной номинации, причем тоже с 10-ю «ассистами». Ранее дважды становился лучшим ассистентом чемпионата только Тайсон (в УПЛ-2018/19 и 2019/20).
В верхней части исторической табели о рангах, которая берет начало с сезона-2004/05, когда более-менее тщательно стали подсчитывать результативные пасы, произошло ряд изменений. Андрей Ярмоленко, добавив один пункт к своему показателю, с 62-я голевыми передачами занимает по-прежнему третье место в топ-10 ассистентов. А вот Виталий Буяльский и Александр Караваев, прибавив соответственно 7 и 6 баллов, вошли в первую десятку и делят теперь 8-ю строчку рейтинга с 46-ю «ассистами».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие ассистенты УПЛ-2025/26
|
|
Игрок
|
Клуб
|
ГП
|
И
|
1.
|
Александр ПИХАЛЕНОК
|
Динамо
|
10
|
29
|
2.
|
Глейкер МЕНДОСА
|
Кривбасс
|
9
|
26
|
3.
|
Назар ВОЛОШИН
|
Динамо
|
8
|
27
|
4.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
7
|
25
|
5.
|
Егор ТВЕРДОХЛЕБ
|
Кривбасс/ЛНЗ
|
7
|
26
|
6.
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Динамо
|
6
|
22
|
|
ПЕДРИНЬЮ
|
Шахтер
|
6
|
22
|
8.
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Полесье
|
6
|
25
|
9.
|
ХОАКИНЕТЕ
|
Эпицентр
|
6
|
30
Игроки Динамо, становившиеся лучшими ассистентами чемпионата за последние 20 лет
|
Сезон
|
Игрок
|
Возраст
|
ГП
|
И
|
2006/07
|
Сергей РЕБРОВ
|
33 года
|
7
|
17
|
2008/09
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
24 года
|
8
|
24
|
2014/15
|
Джермейн ЛЕНС
|
27 лет
|
11
|
21
|
2015/16
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
26 лет
|
12
|
23
|
2016/17
|
Николай МОРОЗЮК
|
29 лет
|
10
|
28
|
2024/25
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
26 лет
|
8
|
23
|
2025/26
|
Александр ПИХАЛЕНОК
|
29 лет
|
10
|
29
Лучшие ассистенты УПЛ за историю (начиная с сезона 2004/05)
|
|
Игрок
|
Клубы
|
ГП
|
1.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
88
|
2.
|
ТАЙСОН
|
Металлист/Шахтер
|
68
|
3.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
62
|
4.
|
МАРЛОС
|
Металлист/Шахтер
|
52
|
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр/Таврия/Черноморец/ Металлист
|
52
|
6.
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр/Динамо
|
50
|
7.
|
Желько ЛЮБЕНОВИЧ
|
Кривбасс/Таврия/ Александрия/Заря
|
47
|
8.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо/Говерла
|
46
|
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Севастополь/Заря/Динамо
|
46
|
10.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Харьков/Шахтер/Днепр/Карпаты/
|
44
|
|
|
Динамо/Черноморец/Заря
|
|
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
Динамо
|
44
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо/Арсенал/Говерла
|
44
