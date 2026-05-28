Лучшим ассистентом УПЛ-2025/26 стал Александр Пихаленок

Второй год подряд лучшим ассистентом УПЛ 7-й раз за последние 20 лет стал игрок «Динамо» – Александр Пихаленок. В минувшем сезоне 29-летний полузащитник киевлян сделал 10 голевых передач в 29 проведенных матчах. Стоит отметить, что в ЧУ-2022/23, защищая цвета «Днепра-1», Пихаленок также первенствовал в данной номинации, причем тоже с 10-ю «ассистами». Ранее дважды становился лучшим ассистентом чемпионата только Тайсон (в УПЛ-2018/19 и 2019/20).

В верхней части исторической табели о рангах, которая берет начало с сезона-2004/05, когда более-менее тщательно стали подсчитывать результативные пасы, произошло ряд изменений. Андрей Ярмоленко, добавив один пункт к своему показателю, с 62-я голевыми передачами занимает по-прежнему третье место в топ-10 ассистентов. А вот Виталий Буяльский и Александр Караваев, прибавив соответственно 7 и 6 баллов, вошли в первую десятку и делят теперь 8-ю строчку рейтинга с 46-ю «ассистами».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие ассистенты УПЛ-2025/26

Игрок Клуб ГП И 1. Александр ПИХАЛЕНОК Динамо 10 29 2. Глейкер МЕНДОСА Кривбасс 9 26 3. Назар ВОЛОШИН Динамо 8 27 4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 7 25 5. Егор ТВЕРДОХЛЕБ Кривбасс/ЛНЗ 7 26 6. Александр КАРАВАЕВ Динамо 6 22 ПЕДРИНЬЮ Шахтер 6 22 8. Алексей ГУЦУЛЯК Полесье 6 25 9. ХОАКИНЕТЕ Эпицентр 6 30

Игроки Динамо, становившиеся лучшими ассистентами чемпионата за последние 20 лет

Сезон Игрок Возраст ГП И 2006/07 Сергей РЕБРОВ 33 года 7 17 2008/09 Артем МИЛЕВСКИЙ 24 года 8 24 2014/15 Джермейн ЛЕНС 27 лет 11 21 2015/16 Андрей ЯРМОЛЕНКО 26 лет 12 23 2016/17 Николай МОРОЗЮК 29 лет 10 28 2024/25 Николай ШАПАРЕНКО 26 лет 8 23 2025/26 Александр ПИХАЛЕНОК 29 лет 10 29

Лучшие ассистенты УПЛ за историю (начиная с сезона 2004/05)