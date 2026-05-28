Александра Олейникова – Кимберли Биррелл. Прогноз на матч Ролан Гаррос 2026

28 мая, во втором круге Ролан Гаррос, свой матч проведут Александра Олейникова (WTA 65) и Кимберли Биррелл WTA (W83).

Поединок начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву.

Александра Олейникова

Украинская теннисистка быстро осваивается на турнирах высокого уровня, Олейникова показывает хорошую игру, поэтому в рейтинге уже закрепилась в середине первой сотни. Спортсменка дебютировала на мейджорах в этом году, в Австралии, тогда она уступила в первом круге сильной американке Киз.

На Ролан Гаррос Александра одержала первую победу на турнирах большого шлема, одолев в стартовом матче «нейтралку» Елену Приданкина – 6:1, 6:2. В случае победы, украинка выйдет на победителя пары Шнайдер - Кесслер. Олейникова хорошо играет на грунте, так что от нее можно ожидать прорыва.

Кимберли Биррелл

Австралийка является классическим середняком мирового тенниса, ей 28 лет, особых достижений у нее нет. В этом сезоне спортсменка играет с переменным успехом, 17 побед в 30 встречах, что позволило подняться на 14 позиций в рейтинге.

По статистике видно, что Биррелл избегает грунтовых турниров, до Ролан Гаррос у нее в этом сезоне было три поражения в трех матчах, на этом покрытии. В первом круге австралийка была явным андердогом против пятой ракетки мира, американки Джессики Пегулы, проиграла первый сет 1:6, но совершила камбэк, выиграв две партии с одинаковым счетом 6:3. Такая сенсационная победа не сделает из Биррелл грунтового игрока, путь на этом турнире у нее будет коротким.

Прогноз

Ранее теннисистки между собой никогда не играли, в предстоящем матче украинка котируется небольшим фаворитом. Пусть у Биррелл больше опыта выступлений на таком уровне, грунт не ее покрытие, даже на фоне успеха в первом круге.

Я думаю, Олейниковой повезло сыграть именно против австралийки, а не Пегулы, по этой причине предлагаю поставить на успех украинки с форой -2,5 гейма за 1,75.