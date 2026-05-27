  4. Йозуа КИММИХ: «Нойеру надо взяться за ум»
27 мая 2026, 23:54 | Обновлено 27 мая 2026, 23:55
Йозуа КИММИХ: «Нойеру надо взяться за ум»

Полузащитник сборной Германии впервые будет капитаном легендарного вратаря

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал возвращение легендарного вратаря Мануэля Нойера в состав команды в преддверии чемпионата мира 2026 года:

«Я невероятно рад этому. Мы играем вместе уже одиннадцать лет. Все знают, кто у нас там, сзади, в воротах. Поэтому я очень доволен, что он будет с нами.

Я впервые буду его капитаном? Да, это правда. Теперь ему действительно нужно взяться за ум. Я об этом даже еще не думал. Сразу же ему об этом скажу».

На ЧМ-2026, который состоится в июне-июле 2026 года, сборная Германии сыграет в одной группе с Кюрасао, Кот-д'Ивуаром и Эквадором.

Йозуа Киммих Мануэль Нойер сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Bayern & Germany
