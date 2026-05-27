Вундеркинд Реала: Анчелотти говорил одно, а делал другое

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер не совсем доволен этапом карьеры под руководством Карло Анчелотти, который сейчас тренирует сборную Бразилии.

«Анчелотти говорил мне: «Ты прирожденный полузащитник. В будущем станешь одним из лучших полузащитников в мире». Однако, несмотря на это, он продолжал ставить меня на правый фланг. Там я не мог показать тот уровень игры, на который рассчитывал», – заявил Гюлер.

21-летний турок оценивается в 90 млн евро. В прошлом сезоне он отметился шестью голами и 14 ассистами в 51 матче за «Реал».