Скандальный футболист Динамо получает невероятную зарплату

Стала известна зарплата панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, который не попал в заявку сборной Панамы на ЧМ-2026.

Герреро получает в команде 50 000 евро в месяц, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, сообщает источник.

В сезоне 2025/26 Эдуардо Герреро провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет избавиться от Эдуардо Герреро.