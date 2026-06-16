Скандальный футболист Динамо получает невероятную зарплату
Обнародованы цифры зарплаты Герреро
Стала известна зарплата панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, который не попал в заявку сборной Панамы на ЧМ-2026.
Герреро получает в команде 50 000 евро в месяц, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, сообщает источник.
В сезоне 2025/26 Эдуардо Герреро провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет избавиться от Эдуардо Герреро.
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