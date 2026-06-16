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  4. Скандальный футболист Динамо получает невероятную зарплату
Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 02:32 |
568
0

Скандальный футболист Динамо получает невероятную зарплату

Обнародованы цифры зарплаты Герреро

16 июня 2026, 02:32 |
568
0
Скандальный футболист Динамо получает невероятную зарплату
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Герреро
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Стала известна зарплата панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, который не попал в заявку сборной Панамы на ЧМ-2026.

Герреро получает в команде 50 000 евро в месяц, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, сообщает источник.

В сезоне 2025/26 Эдуардо Герреро провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет избавиться от Эдуардо Герреро.

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Динамо Киев финансы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига сборная Панамы по футболу ЧМ-2026 по футболу Эдуардо Герреро
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
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