Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирон Маркевич объяснил, чего не хватает в УПЛ
27 мая 2026, 17:56
Мирон Маркевич объяснил, чего не хватает в УПЛ

Специалист хочет видеть больше качественных футболистов в чемпионате

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный футбольный тренер Мирон Маркевич высказался о чемпионате Украины.

В настоящее время 75-летний специалист находится без работы, но продолжает следить за УПЛ. Он рассказал, чего, по его мнению, сейчас не хватает в национальном первенстве.

«Ну, хотелось бы, конечно, чтобы было интереснее, больше таких качественных футболистов. Тем более сейчас есть возможность для молодежи», – сказал Маркевич.

Последним местом работы Мирона Богдановича были львовские «Карпаты». Специалист вывел команду из Первой лиги в УПЛ, однако после этого уволился с должности. Главной причиной стали разногласия с руководством клуба по поводу комплектации команды. Маркевич требовал усиления состава квалифицированными игроками, чтобы бороться за еврокубки, однако получил отказ.

Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Sportarena
