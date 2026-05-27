Мирон Маркевич объяснил, чего не хватает в УПЛ

Известный футбольный тренер Мирон Маркевич высказался о чемпионате Украины.

В настоящее время 75-летний специалист находится без работы, но продолжает следить за УПЛ. Он рассказал, чего, по его мнению, сейчас не хватает в национальном первенстве.

«Ну, хотелось бы, конечно, чтобы было интереснее, больше таких качественных футболистов. Тем более сейчас есть возможность для молодежи», – сказал Маркевич.

Последним местом работы Мирона Богдановича были львовские «Карпаты». Специалист вывел команду из Первой лиги в УПЛ, однако после этого уволился с должности. Главной причиной стали разногласия с руководством клуба по поводу комплектации команды. Маркевич требовал усиления состава квалифицированными игроками, чтобы бороться за еврокубки, однако получил отказ.