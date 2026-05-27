Битва за бронзу Второй лиги. Колос-2 обыграл Полесье-2

В среду, 27 мая, в Черкассах состоялся матч за бронзовые медали Второй лиги. «Колос-2» в качестве номинального хозяина принимал «Полесье-2». Ранее команды между собой не встречались.

Первый тайм проходил в равной борьбе и практически без голевых моментов. И гол «Колоса-2» на 36-й минуте был достаточно неожиданным. Ростислав Тарануха перехватил передачу соперника и, не сближаясь с голкипером, пробил в правый угол.

«Полесье-2» старалось отыграться. На 80-й минуте «Колос-2» от гола спала перекладина, а на 89-й - штанга.

Победный счет «Колос-2» удержал. Команда выиграла бронзовые медали сезона 2025/26.

Вторая лига. Матч за 3-е место. Черкассы, стадион «Черкассы Арена». 27 мая

«Колос-2» (Ковалевка) – «Полесье-2» (Житомир) – 1:0

Гол: Тарануха, 36

