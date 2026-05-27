  4. Марта Костюк – Кэти Волынец. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2026
27 мая 2026, 13:37 | Обновлено 27 мая 2026, 13:51
Поединок 1/32 финала состоится 27 мая и начнется ориентировочно в 14:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

27 мая в рамках второго круга Ролан Гаррос свой матч проведут Марта Костюк (WTA 15) – Кэти Волынец (WTA 108).

Поединок начнется ориентировочно в 14:00 по Киеву.

Марта Костюк

К этому мейджору украинка подошла в отличной форме, она выиграла все 12 матчей на грунте, что позволило взять трофейв Руане и тысячник в Мадриде. После таких успехов приходит уверенность, победы над теннисистками из топ-10 стало обычным делом. В первом круге Костюк обыграла «нейтралку под испанским флагом Селехметьеву – 6:2, 6:3.

После матча украинка сказала, что данная игра стала одной из самых сложных в карьере, дело было не в силе соперницы, а состоянии Марты – ракета прилетела в 100 метрах от дома ее родителей в Киеве.

Кэти Волынец

Американская спортсменка выступает в текущем сезоне с переменным успехом, больших достижений у нее не было. Волынец даже потеряла 15 позиций в рейтинге, из-за чего покинула первую сотню.

Примечательно, что с последних двух турниров, теннисистка вылетала, уступая украинкам, в Риме проиграла Калининой, а в Париже Стародубцевой. Учитывая нынешний расклад, есть большая вероятность того, что снова будет поражение от спортсменки из Украины. В первом круге Волынец уверенно обыграла француженку Клару Бюрель, которая пока пытается вернуться в большой теннис – 6:3, 6:1.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, встреча состоялась в 2024 году, на хардовом турнире в Китае, тогда американка праздновала победу в двух сетах.

Прогноз

Украинка котируется большим фаворитом на бумаге, даже несмотря на то, что Волынец имеет перевес в очных противостояниях. Если сравнивать силы соперниц здесь и сейчас, Марта играет на топ-уровне, об этом свидетельствуют результаты и титулы, а вот американка пока не самый стабильный середняк.

Костюк однозначно должна проходить дальше, но соперница способна навязать борьбу, я поставлю на тотал больше 18,5 очков за 1,66.

Даниил Агарков
ракетка , прочитай що ти надрукував 
