Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артета стал 14-м лучшим тренером сезона в АПЛ. Кто рекордсмен?
Англия
27 мая 2026, 13:07 | Обновлено 27 мая 2026, 13:26
269
0

Артета стал 14-м лучшим тренером сезона в АПЛ. Кто рекордсмен?

Вспомним всех тренеров-победителей в каждом сезоне Премьер-лиги

27 мая 2026, 13:07 | Обновлено 27 мая 2026, 13:26
269
0
Артета стал 14-м лучшим тренером сезона в АПЛ. Кто рекордсмен?
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Наставник лондонского Арсенала Микель Артета стал 14-м лучшим тренером сезона в АПЛ и вторым таким в истории «канониров».

Ранее трижды данную награду во главе лондонцев выигрывал Арсен Венгер.

В общей сложности рекордсменом АПЛ является Алекс Фергюсон из Манчестер Юнайтед, который 11 раз признавался лучшим тренером сезона.

На втором месте по количеству наград идет Пеп Гвардиола из Манчестер Сити (5), на третьем вместе с Венгером – Жозе Моуриньо (по 3).

Лучшие тренеры каждого сезона АПЛ

  • 2025/26 – Микель Артета (Арсенал)
  • 2024/25 – Арне Слот (Ливерпуль)
  • 2023/24 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
  • 2022/23 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
  • 2021/22 – Юрген Клопп (Ливерпуль)
  • 2020/21 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
  • 2019/20 – Юрген Клопп (Ливерпуль)
  • 2018/19 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
  • 2017/18 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
  • 2016/17 – Антонио Конте (Челси)
  • 2015/16 – Клаудио Раньери (Лестер Сити)
  • 2014/15 – Жозе Моуриньо (Челси)
  • 2013/14 – Тони Пьюлис (Кристал Пэлас)
  • 2012/13 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
  • 2011/12 – Алан Пардью (Ньюкасл Юнайтед)
  • 2010/11 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
  • 2009/10 – Гарри Реднапп (Тоттенхэм Хотспур)
  • 2008/09 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
  • 2007/08 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
  • 2006/07 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
  • 2005/06 – Жозе Моуриньо (Челси)
  • 2004/05 – Жозе Моуриньо (Челси)
  • 2003/04 – Арсен Венгер (Арсенал)
  • 2002/03 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
  • 2001/02 – Арсен Венгер (Арсенал)
  • 2000/01 – Джордж Берли (Ипсвич Таун)
  • 1999/00 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
  • 1998/99 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
  • 1997/98 – Арсен Венгер (Арсенал)
  • 1996/97 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
  • 1995/96 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
  • 1994/95 – Кенни Далглиш (Блэкберн Роверс)
  • 1993/94 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)

Тренеры по количеству наград

  • 11 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
  • 5 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
  • 3 – Жозе Моуриньо (Челси)
  • 3 – Арсен Венгер (Арсенал)
  • 2 – Юрген Клопп (Ливерпуль)
  • 1 – Микель Артета (Арсенал)
  • 1 – Арне Слот (Ливерпуль)
  • 1 – Антонио Конте (Челси)
  • 1 – Клаудио Раньери (Лестер Сити)
  • 1 – Тони Пьюлис (Кристал Пэлас)
  • 1 – Алан Пардью (Ньюкасл Юнайтед)
  • 1 – Гарри Реднапп (Тоттенхэм Хотспур)
  • 1 – Джордж Берли (Ипсвич Таун)
  • 1 – Кенни Далглиш (Блэкберн Роверс)

Ранее мы сообщали, что Мартин Эдегор стал 19-м капитаном, поднимавшим над головой чемпионский кубок АПЛ.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный чемпион АПЛ и сын легенды завершил карьеру
Трубин – все ближе к АПЛ. Слухи подтвердил авторитетный инсайдер
«Это восходящая звезда». В Англии отметили игру хавбека сборной Украины
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Микель Артета Арсенал Лондон Арсен Венгер Алекс Фергюсон Пеп Гвардиола Жозе Моуриньо Юрген Клопп Арне Слот
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер остался без работы
Футбол | 27 мая 2026, 07:27 5
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер остался без работы
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер остался без работы

Андрей Демченко ушел с поста главного тренера ФК Араз Нахичевань

Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Футбол | 27 мая 2026, 08:54 7
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба

Тренер может возглавить «Бешикташ»

Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футбол | 27.05.2026, 09:36
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
Футбол | 26.05.2026, 16:47
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
Не стало экс-нападающего Днепра
Футбол | 27.05.2026, 11:26
Не стало экс-нападающего Днепра
Не стало экс-нападающего Днепра
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
26.05.2026, 14:40 3
Бокс
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
26.05.2026, 10:02 3
Футбол
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
25.05.2026, 17:31 56
Теннис
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
26.05.2026, 14:23 19
Футбол
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 13
Футбол
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
26.05.2026, 10:10 2
Футбол
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
26.05.2026, 08:39 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем