Артета стал 14-м лучшим тренером сезона в АПЛ. Кто рекордсмен?

Наставник лондонского Арсенала Микель Артета стал 14-м лучшим тренером сезона в АПЛ и вторым таким в истории «канониров».

Ранее трижды данную награду во главе лондонцев выигрывал Арсен Венгер.

В общей сложности рекордсменом АПЛ является Алекс Фергюсон из Манчестер Юнайтед, который 11 раз признавался лучшим тренером сезона.

На втором месте по количеству наград идет Пеп Гвардиола из Манчестер Сити (5), на третьем вместе с Венгером – Жозе Моуриньо (по 3).

Лучшие тренеры каждого сезона АПЛ

2025/26 – Микель Артета (Арсенал)

2024/25 – Арне Слот (Ливерпуль)

2023/24 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

2022/23 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

2021/22 – Юрген Клопп (Ливерпуль)

2020/21 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

2019/20 – Юрген Клопп (Ливерпуль)

2018/19 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

2017/18 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

2016/17 – Антонио Конте (Челси)

2015/16 – Клаудио Раньери (Лестер Сити)

2014/15 – Жозе Моуриньо (Челси)

2013/14 – Тони Пьюлис (Кристал Пэлас)

2012/13 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)

2011/12 – Алан Пардью (Ньюкасл Юнайтед)

2010/11 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)

2009/10 – Гарри Реднапп (Тоттенхэм Хотспур)

2008/09 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)

2007/08 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)

2006/07 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)

2005/06 – Жозе Моуриньо (Челси)

2004/05 – Жозе Моуриньо (Челси)

2003/04 – Арсен Венгер (Арсенал)

2002/03 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)

2001/02 – Арсен Венгер (Арсенал)

2000/01 – Джордж Берли (Ипсвич Таун)

1999/00 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)

1998/99 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)

1997/98 – Арсен Венгер (Арсенал)

1996/97 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)

1995/96 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)

1994/95 – Кенни Далглиш (Блэкберн Роверс)

1993/94 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)

Тренеры по количеству наград

11 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)

5 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

3 – Жозе Моуриньо (Челси)

3 – Арсен Венгер (Арсенал)

2 – Юрген Клопп (Ливерпуль)

1 – Микель Артета (Арсенал)

1 – Арне Слот (Ливерпуль)

1 – Антонио Конте (Челси)

1 – Клаудио Раньери (Лестер Сити)

1 – Тони Пьюлис (Кристал Пэлас)

1 – Алан Пардью (Ньюкасл Юнайтед)

1 – Гарри Реднапп (Тоттенхэм Хотспур)

1 – Джордж Берли (Ипсвич Таун)

1 – Кенни Далглиш (Блэкберн Роверс)

Ранее мы сообщали, что Мартин Эдегор стал 19-м капитаном, поднимавшим над головой чемпионский кубок АПЛ.