Футболисты Шахтера взяли в руки оружие. В клубе выступили с заявлением

Воины 1-го корпуса НГУ «Азов» провели ознакомительный курс по навыкам владения оружием для футболистов «Шахтера». Об этом пишет клубная пресс-служба «горняков».

«Валерий Бондарь и Дмитрий Крыськив имели возможность перенять опыт и пообщаться с теми, кто защищает Украину с оружием в руках.

Спасибо нашим защитникам за силу, мужество и возможность жить, тренироваться и играть под украинским флагом. Вместе – к победе», – лаконично говорится в сообщении.

На территорию Украины россия полномасштабно ворвалась 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.