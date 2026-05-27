Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 мая 2026, 13:04 | Обновлено 27 мая 2026, 13:23
Футболисты Шахтера взяли в руки оружие. В клубе выступили с заявлением

Валерий Бондарь и Дмитрий Крыськив получили урок от воинов 1-го корпуса НГУ «Азов»

27 мая 2026, 13:04 | Обновлено 27 мая 2026, 13:23
Воины 1-го корпуса НГУ «Азов» провели ознакомительный курс по навыкам владения оружием для футболистов «Шахтера». Об этом пишет клубная пресс-служба «горняков».

«Валерий Бондарь и Дмитрий Крыськив имели возможность перенять опыт и пообщаться с теми, кто защищает Украину с оружием в руках.

Спасибо нашим защитникам за силу, мужество и возможность жить, тренироваться и играть под украинским флагом. Вместе – к победе», – лаконично говорится в сообщении.

На территорию Украины россия полномасштабно ворвалась 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Дмитрий Крыськив Валерий Бондарь Украинская Премьер-лига российско-украинская война Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
показуха...  йпрст...
Вот почему Короваев к ним стремится
