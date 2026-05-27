Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
27 мая 2026, 11:59 |
1080
0

Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

Поединок 1/32 финала мейджора начнется ориентировочно в 14:00 по Киеву

27 мая 2026, 11:59 |
1080
0
Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

27 мая в рамках второго круга Ролан Гаррос, между собой сыграют Юлия Стародубцева (WTA 55) и Елена Рыбакина (WTA 2).

Начало встречи запланировано на 14:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Юлия Стародубцева

Украинская спортсменка проводит качественный сезон, особенно хорошо играет на грунте, одержав 12 побед в 18 противостояниях. Стародубцева не брала трофеи, но дошла до финала турнира в Чарльстоне, а также полуфинала WTA 125 в Париже. Спортсменка снова поднялась в первую сотню, где смогла плотно закрепиться.

В первом круге французского мейджора, теннисистка одолела «нейтралку» Анну Блинкову в двух партиях – 6:3, 6:1. Стародубцева сейчас в хорошей форме, однако, ей на ранней стадии попалась сильная соперница, здесь обязательно надо показывать лучшую игру.

Елена Рыбакина

Теннисистка из Казахстана проводит хороший сезон, она выиграла мейджор в Австралии, а потом еще удалось взять титул в Штутгарте, также можно вспомнить финал Индиан Уэллс. Если говорить о Roland Garros, этот турнир не самый успешный для теннисистки, она максимум доходила до четвертьфинала.

В первом круге Рыбакина одолела словенку Эрьявец – 6:2, 6:2, конечно, она входит в число фаворитов этого турнира. Главное оружие спортсменки, ее мощь, на своей подаче она сильна, хотя бывают проблемы с приемом. В первом матче мейджора не шла первая подача, только 45%, хотя тут позволял уровень соперницы, стоит улучшать этот компонент.

Прогноз

Как показывает статистика, ранее теннисистки между собой не играли, а в предстоящем матче Рыбакина котируется очевидным фаворитом. Украинке действительно будет сложно, против одного из лидеров мирового рейтинга, но и здесь есть места для сенсации.

Думаю, Стародубцева может навязать борьбу именитой сопернице, поэтому я ставлю на ее победу с форой +6,5 геймов за 1,8.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
27.05.2026 -
14:00
Елена Рыбакина
Фора Стародубцевой (+6.5) 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Дарья Снигур – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2026
Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур – Пейтон Стернс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева Елена Рыбакина прогнозы прогнозы на теннис Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Олейникова? Сенсация: 5-я ракетка покинула Ролан Гаррос 2026
Теннис | 26 мая 2026, 23:21 10
С кем сыграет Олейникова? Сенсация: 5-я ракетка покинула Ролан Гаррос 2026
С кем сыграет Олейникова? Сенсация: 5-я ракетка покинула Ролан Гаррос 2026

Александра встретится с Кимберли Биррелл, которая неожиданно выбила Джессику Пегулу

Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Бокс | 27 мая 2026, 10:17 3
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика

Функционер отдал Рико преимущество в три раунда

Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футбол | 27.05.2026, 09:36
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 27.05.2026, 08:32
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Футбол | 27.05.2026, 09:13
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
26.05.2026, 09:45 1
Бокс
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
26.05.2026, 14:23 19
Футбол
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
26.05.2026, 08:00 3
Бокс
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
26.05.2026, 10:54 2
Бокс
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 13
Футбол
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
26.05.2026, 10:10 2
Футбол
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
26.05.2026, 07:45 7
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
25.05.2026, 10:51 24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем