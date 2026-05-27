Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

27 мая в рамках второго круга Ролан Гаррос, между собой сыграют Юлия Стародубцева (WTA 55) и Елена Рыбакина (WTA 2).

Начало встречи запланировано на 14:00 по киевскому времени.

Юлия Стародубцева

Украинская спортсменка проводит качественный сезон, особенно хорошо играет на грунте, одержав 12 побед в 18 противостояниях. Стародубцева не брала трофеи, но дошла до финала турнира в Чарльстоне, а также полуфинала WTA 125 в Париже. Спортсменка снова поднялась в первую сотню, где смогла плотно закрепиться.

В первом круге французского мейджора, теннисистка одолела «нейтралку» Анну Блинкову в двух партиях – 6:3, 6:1. Стародубцева сейчас в хорошей форме, однако, ей на ранней стадии попалась сильная соперница, здесь обязательно надо показывать лучшую игру.

Елена Рыбакина

Теннисистка из Казахстана проводит хороший сезон, она выиграла мейджор в Австралии, а потом еще удалось взять титул в Штутгарте, также можно вспомнить финал Индиан Уэллс. Если говорить о Roland Garros, этот турнир не самый успешный для теннисистки, она максимум доходила до четвертьфинала.

В первом круге Рыбакина одолела словенку Эрьявец – 6:2, 6:2, конечно, она входит в число фаворитов этого турнира. Главное оружие спортсменки, ее мощь, на своей подаче она сильна, хотя бывают проблемы с приемом. В первом матче мейджора не шла первая подача, только 45%, хотя тут позволял уровень соперницы, стоит улучшать этот компонент.

Прогноз

Как показывает статистика, ранее теннисистки между собой не играли, а в предстоящем матче Рыбакина котируется очевидным фаворитом. Украинке действительно будет сложно, против одного из лидеров мирового рейтинга, но и здесь есть места для сенсации.

Думаю, Стародубцева может навязать борьбу именитой сопернице, поэтому я ставлю на ее победу с форой +6,5 геймов за 1,8.