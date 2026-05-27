Андрей СТОРЧОУС: «Дебют в УПЛ? Это была мечта всей футбольной жизни»

Несколько дней назад завершился регулярный сезон в Украинской Премьер-лиге. Впереди – переходные матчи за право играть в УПЛ в следующем сезоне.

Журналист Sport.ua поговорил с сенсационным полузащитником ФК Кудровка Андреем Сторчоусом, забившим 12 мячей в нынешнем сезоне УПЛ. Андрей рассказал о дебютном сезоне на самом высоком уровне, заговорил о будущем и сказал о подготовке к матчу против Агробизнеса.

– Андрей, нынешний сезон УПЛ стал для вас первым в карьере, но вы шокировали многих, забив 12 мячей. Какие эмоции переполняют? За счет чего удалось добиться такого личного результата?

– Хочу прежде всего поблагодарить наши Вооруженные Силы, которые позволяют нам проводить матчи, которые защищают нас.

Да, это первый сезон в моем карьере в Премьер-Лиге, эмоции положительные, но еще больше их будет, если мы выполним задание и останемся в элите нашего футбола. Забитые голы – это работа всего нашего коллектива, мы забиваем и пропускаем все вместе.

– Какой матч назовете лучшим в своем исполнении в этом сезоне?

– По моему мнению, это первый дебютный матч против Александрии, мы провели отличный матч, победный матч, забил первые дебютные голы, эмоции были невероятные.

– А какой – самым тяжелым?

– Самые трудные матчи были против Полесья и Шахтера, у этих команд очень высокий уровень футболистов.

– Против кого из защитников было труднее всего играть?

– Труднее всего было играть против Сарапия (Полесье) и Матвиенко (Шахтер).

– Как оно, дебютировать в УПЛ в 31 год? Какие эмоции были перед дебютом в УПЛ в составе Кудровки?

– Это была мечта всей футбольной жизни, сыграть на самом высоком уровне, с лучшими командами, и в 31 она сбылась, надо не останавливаться верить в себя и работать каждый день.

Дебютный матч навсегда останется в моих воспоминаниях, это нереальные эмоции, поддержка болельщиков, родных людей, которые в тебя верили, сам матч, который показался победным для нас.

– Как оцените дебютный сезон для команды в УПЛ? Были хорошие матчи, были неудачные, но лично я не вспомню прямо провальных. Почему не удалось избежать зоны переходных матчей?

– Пока рано оценивать сезон, он для нас еще продолжается, у нас еще осталось два финала с Агробизнесом, поэтому нужно настраиваться на два тяжелых матча, легко не будет это точно. Должны выполнить задание остаться в Премьер-лиге!

Да, вы правы, не было таких прям провальных матчей, где-то не хватало опыта, где-то не было удачи, пропускали на последних минутах, но мы выходили и старались играть в свой футбол с любым соперником.

– В переходных матчах вы сыграете против Агробизнеса. Что можете сказать об этой команде? Почему Кудровка должна остаться в УПЛ?

– Агробизнес? Организованная команда, квалифицированные игроки, хороший тренерский штаб. Будут интересны 2 матча, будет не просто, но мы должны сделать все, чтобы остаться в Премьер-лиге.

Почему в УПЛ должны остаться мы? Потому что у нас есть команда, бойцовский дух, мы играем до последней минуты, каждый игрок заслуживает играть на самом высоком уровне, мы этого заслуживаем, и верю, что в следующем сезоне будем бороться не за выживание, а за более высокие места.

– Журналисты и эксперты отмечают вашу результативность в нынешнем сезоне. Фанаты вообще сватают в Динамо и другие клубы УПЛ. Юрий Вирт сказал, что такой бомбардир, как вы, согласился бы любому клубу УПЛ. Как вы видите свое будущее? Будет ли оно зависеть от результатов переходных матчей?

– Сейчас я футболист ФК Кудровка, все мысли о 2 следующих играх, а там будем смотреть, – сказал Андрей.