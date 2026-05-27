ФОТО. Дочери Гвардиолы покорили фанатов во время прощания тренера

Прощальная церемония Пепа Гвардиолы после завершения его эпохи в «Манчестер Сити» вызвала бурную реакцию болельщиков не только из-за самого тренера.

В центре внимания оказались дочери испанского наставника – Мария и Валентина Гвардиола, которые присутствовали на стадионе во время торжественного вечера.

Фотографии с церемонии быстро стали вирусными в соцсетях, а фанаты засыпали девушек комплиментами: «Пеп победил во всех аспектах жизни. Они просто невероятны», «Две прекрасные дочери», «Мария и Валентина полностью украли шоу во время прощания Пепа».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Многие пользователи также отметили теплую семейную атмосферу вечера и поддержку, которую родные оказали тренеру в один из самых эмоциональных моментов его карьеры.

Не обошлось и без шуток. Один из болельщиков написал: «Он должен был назвать одну дочь Тики, а другую – Така».

Фотографии семьи Гвардиолы продолжают набирать популярность, а сам пост уже собрал сотни тысяч просмотров и тысячи реакций в социальных сетях.