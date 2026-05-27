ФОТО. Дочери Гвардиолы покорили фанатов во время прощания тренера
Мария и Валентина оказались в центре внимания
Прощальная церемония Пепа Гвардиолы после завершения его эпохи в «Манчестер Сити» вызвала бурную реакцию болельщиков не только из-за самого тренера.
В центре внимания оказались дочери испанского наставника – Мария и Валентина Гвардиола, которые присутствовали на стадионе во время торжественного вечера.
Фотографии с церемонии быстро стали вирусными в соцсетях, а фанаты засыпали девушек комплиментами: «Пеп победил во всех аспектах жизни. Они просто невероятны», «Две прекрасные дочери», «Мария и Валентина полностью украли шоу во время прощания Пепа».
Многие пользователи также отметили теплую семейную атмосферу вечера и поддержку, которую родные оказали тренеру в один из самых эмоциональных моментов его карьеры.
Не обошлось и без шуток. Один из болельщиков написал: «Он должен был назвать одну дочь Тики, а другую – Така».
Фотографии семьи Гвардиолы продолжают набирать популярность, а сам пост уже собрал сотни тысяч просмотров и тысячи реакций в социальных сетях.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Pep Guardiola’s daughters during his farewell ceremony last night. ❤️ pic.twitter.com/Nj2JsEqOuW— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 26, 2026
