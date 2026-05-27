Чемпион финишировал с наибольшим отрывом за последние 9 лет

В сезоне-2025/26 «Шахтер» завоевал 16-й чемпионский титул. При этом серебряного призера черкасский ЛНЗ горняки опередили на 12 очков. С большим преимуществом, чем ныне, оранжево-черные выигрывали чемпионат лишь трижды: в УПЛ-2019/20 с Луишем Каштру, в ЧУ-2012/13 с Мирчей Луческу и в сезоне-2016/17 с Паулу Фонсекой.

К слову, ЛНЗ завоевал серебро, опередив «Полесье» всего на одно очко. Это один из самых минимальных отрывов серебряного призера от бронзового. В сезоне-1993/94 «Шахтер» также на один пункт обошел «Черноморец», а в УПЛ-2019/20 «Динамо» – «Зарю». И только в чемпионате-2022/23 «Днепр-1» и «Заря» финишировали с одинаковыми показателями.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольший отрыв чемпиона от серебряного призера

Отрыв Сезон Матчи Чемпион Тренер Очки 2-й призер Очки 23 2019/20 32 Шахтер Луиш КАШТРУ 82 Динамо 59 18 1999/00 30 Динамо Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 84 Шахтер 66 15 2008/09 30 Динамо Юрий СЕМИН 79 Шахтер 64 13 2012/13 30 Шахтер Мирча ЛУЧЕСКУ 79 Металлист 66 13 2016/17 32 Шахтер Паулу ФОНСЕКА 80 Динамо 67 12 2025/26 30 Шахтер Арда ТУРАН 72 ЛНЗ 60 11 2020/21 26 Динамо Мирча ЛУЧЕСКУ 65 Шахтер 54 11 1996/97 30 Динамо Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 73 Шахтер 62 11 2006/07 30 Динамо Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 74 Шахтер 63 11 2018/19 32 Шахтер Паулу ФОНСЕКА 83 Динамо 72

Наименьший отрыв серебряного призера от бронзового