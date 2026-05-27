Чемпион финишировал с наибольшим отрывом за последние 9 лет
«Шахтер» опередил ЛНЗ на 12 очков
В сезоне-2025/26 «Шахтер» завоевал 16-й чемпионский титул. При этом серебряного призера черкасский ЛНЗ горняки опередили на 12 очков. С большим преимуществом, чем ныне, оранжево-черные выигрывали чемпионат лишь трижды: в УПЛ-2019/20 с Луишем Каштру, в ЧУ-2012/13 с Мирчей Луческу и в сезоне-2016/17 с Паулу Фонсекой.
К слову, ЛНЗ завоевал серебро, опередив «Полесье» всего на одно очко. Это один из самых минимальных отрывов серебряного призера от бронзового. В сезоне-1993/94 «Шахтер» также на один пункт обошел «Черноморец», а в УПЛ-2019/20 «Динамо» – «Зарю». И только в чемпионате-2022/23 «Днепр-1» и «Заря» финишировали с одинаковыми показателями.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наибольший отрыв чемпиона от серебряного призера
|
Отрыв
|
Сезон
|
Матчи
|
Чемпион
|
Тренер
|
Очки
|
2-й призер
|
Очки
|
23
|
2019/20
|
32
|
Шахтер
|
Луиш КАШТРУ
|
82
|
Динамо
|
59
|
18
|
1999/00
|
30
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
84
|
Шахтер
|
66
|
15
|
2008/09
|
30
|
Динамо
|
Юрий СЕМИН
|
79
|
Шахтер
|
64
|
13
|
2012/13
|
30
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
79
|
Металлист
|
66
|
13
|
2016/17
|
32
|
Шахтер
|
Паулу ФОНСЕКА
|
80
|
Динамо
|
67
|
12
|
2025/26
|
30
|
Шахтер
|
Арда ТУРАН
|
72
|
ЛНЗ
|
60
|
11
|
2020/21
|
26
|
Динамо
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
65
|
Шахтер
|
54
|
11
|
1996/97
|
30
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
73
|
Шахтер
|
62
|
11
|
2006/07
|
30
|
Динамо
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
74
|
Шахтер
|
63
|
11
|
2018/19
|
32
|
Шахтер
|
Паулу ФОНСЕКА
|
83
|
Динамо
|
72
Наименьший отрыв серебряного призера от бронзового
|
Отрыв
|
Сезон
|
Матчи
|
2-й призер
|
Очки
|
3-й призер
|
Очки
|
0
|
2022/23
|
30
|
Днепр-1
|
67
|
Заря
|
67
|
1
|
1993/94
|
34
|
Шахтер
|
49
|
Черноморец
|
48
|
1
|
2019/20
|
32
|
Динамо
|
59
|
Заря
|
58
|
1
|
2025/26
|
30
|
ЛНЗ
|
60
|
Полесье
|
59
|
2
|
2006/07
|
30
|
Шахтер
|
63
|
Металлист
|
61
|
2
|
2013/14
|
28
|
Днепр
|
59
|
Металлист
|
57
|
2
|
2014/15
|
26
|
Шахтер
|
56
|
Днепр
|
54
|
4
|
1996/97
|
30
|
Шахтер
|
62
|
Ворскла
|
58
|
4
|
2012/13
|
30
|
Металлист
|
66
|
Динамо
|
62
|
4
|
2020/21
|
26
|
Шахтер
|
54
|
Заря
|
50
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
