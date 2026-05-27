  Чемпион финишировал с наибольшим отрывом за последние 9 лет
Украина. Премьер лига
27 мая 2026, 01:35 | Обновлено 27 мая 2026, 01:39
Чемпион финишировал с наибольшим отрывом за последние 9 лет

«Шахтер» опередил ЛНЗ на 12 очков

В сезоне-2025/26 «Шахтер» завоевал 16-й чемпионский титул. При этом серебряного призера черкасский ЛНЗ горняки опередили на 12 очков. С большим преимуществом, чем ныне, оранжево-черные выигрывали чемпионат лишь трижды: в УПЛ-2019/20 с Луишем Каштру, в ЧУ-2012/13 с Мирчей Луческу и в сезоне-2016/17 с Паулу Фонсекой.

К слову, ЛНЗ завоевал серебро, опередив «Полесье» всего на одно очко. Это один из самых минимальных отрывов серебряного призера от бронзового. В сезоне-1993/94 «Шахтер» также на один пункт обошел «Черноморец», а в УПЛ-2019/20 «Динамо» – «Зарю». И только в чемпионате-2022/23 «Днепр-1» и «Заря» финишировали с одинаковыми показателями.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольший отрыв чемпиона от серебряного призера

Отрыв

Сезон

Матчи

Чемпион

Тренер

Очки

2-й призер

Очки

23

2019/20

32

Шахтер

Луиш КАШТРУ

82

Динамо

59

18

1999/00

30

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

84

Шахтер

66

15

2008/09

30

Динамо

Юрий СЕМИН

79

Шахтер

64

13

2012/13

30

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

79

Металлист

66

13

2016/17

32

Шахтер

Паулу ФОНСЕКА

80

Динамо

67

12

2025/26

30

Шахтер

Арда ТУРАН

72

ЛНЗ

60

11

2020/21

26

Динамо

Мирча ЛУЧЕСКУ

65

Шахтер

54

11

1996/97

30

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

73

Шахтер

62

11

2006/07

30

Динамо

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

74

Шахтер

63

11

2018/19

32

Шахтер

Паулу ФОНСЕКА

83

Динамо

72

Наименьший отрыв серебряного призера от бронзового

Отрыв

Сезон

Матчи

2-й призер

Очки

3-й призер

Очки

0

2022/23

30

Днепр-1

67

Заря

67

1

1993/94

34

Шахтер

49

Черноморец

48

1

2019/20

32

Динамо

59

Заря

58

1

2025/26

30

ЛНЗ

60

Полесье

59

2

2006/07

30

Шахтер

63

Металлист

61

2

2013/14

28

Днепр

59

Металлист

57

2

2014/15

26

Шахтер

56

Днепр

54

4

1996/97

30

Шахтер

62

Ворскла

58

4

2012/13

30

Металлист

66

Динамо

62

4

2020/21

26

Шахтер

54

Заря

50

