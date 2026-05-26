ОФИЦИАЛЬНО. Участник чемпионата мира продлил контракт с главным тренером

Федерация футбола Канады (Canada Soccer) объявила о подписании нового контракта с главным тренером национальной сборной Джесси Маршем.

52-летний специалист останется во главе сборной еще на 4 года – до чемпионата мира 2030 года.

«С момента назначения в 2024 году Марш сыграл ключевую роль в формировании нового направления развития мужской сборной как в культурном, так и в спортивном плане. Под его руководством команда определилась как коллектив с высокой интенсивностью и амбициями, а также получила признание на международном уровне. Помимо тактического развития, Марш значительно повлиял на команду через личные отношения с игроками, расширение пула футболистов за счет игроков с двойным гражданством и общее развитие канадского футбола. Продление контракта соответствует долгосрочной стратегии Canada Soccer в отношении стабильности, развития и роста в преддверии чемпионата мира 2026 года и последующих циклов. Часть финансирования продления контракта обеспечили меценаты из пяти канадских семей, которые поддерживают развитие мужской сборной и футбола в Канаде», – говорится в сообщении.

Под руководством Марша Канада провела 29 матчей, в которых команда одержала 12 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений, забив 37 голов и пропустив 23. Наибольшим достижением стало выступление на Кубке Америки 2024 года, где «кленовые листья» заняли четвертое место. В сентябре 2025 года команда поднялась на 26-е место в рейтинге ФИФА – лучший показатель в истории сборной, улучшив позицию на 24 строчки менее чем за полтора года.

Помимо работы со сборной, Марш активно занимается развитием футбола по всей стране. Зимой 2025 года он совершил тур по Канаде, проводя тренерские образовательные мероприятия для футбольных специалистов в разных регионах. Он также привлекает канадских тренеров в штаб национальной команды и сотрудничает с клубами Канадской премьер-лиги, способствуя повышению уровня тренерской подготовки.